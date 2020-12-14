شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فشل اختبار طائرة فضائية تابعة لـ Virgin Galactic.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فشلت شركة Virgin Galactic التابعة للملياردير البريطانى، ريشارد برانسن، فى الاختبار الجوى لطائرة SpaceShipTwo الفضائية، وقال ناطق باسم الشركة فى مدونته على "تويتر" إن الاختبار الجوى للطائرة الفضائية جرى فى سماء ولاية نيو مكسيكو وأضاف أن سبب فشل اختبار الطائرة يكمن فى خلل حدث بنظام الإشعال لمحرك الطائرة الفضائية.

أما الطائرة الأم التى حملت طائرة Unity الفضائية فإنها، حسب الناطق، فى حالة جيد، ولم يتعرض طاقمها لأى إصابات، وأوضح أن المطار الفضائى الذى أقلعت منه الطائرة تتوفر فيه بضعة محركات ضرورية لمواصلة الاختبارات.

وقد أقلعت الطائرة الأم SpaceShipTwo مع طائرة Unity الفضائية من مطار نيو مكسيكو الساعة 10.24 يوم 12 ديسمبر الجارى بتوقيت الشاطئ الشرقى الأمريكى، ثم انفصلت عنها الطائرة الفضائية على ارتفاع 12.1 كيلومتر فوق الأرض، لكنها فشلت فى تشغيل محركها واضطرت إلى الهبوط فى مطار نيو مكسيكو بدلا من الوصول إلى مدار الأرض المنخفض. وتولى قيادة الطائرة الفضائية الطياران، سى جى ستاركاو ودافيد ماكي.

يذكر أن الطائرة الفضائية التابعة لشركة Virgin Galactic بمقدورها، حسب مواصفاتها التصميمية، أن تحمل 6 ركاب من السياح الفضائيين وتصعد بهم إلى ارتفاع 100 كيلومتر فوق سطح الأرض ليصلوا إلى حالة انعدام الوزن لمدة دقائق ويستمتعون بمناظر الأرض من الارتفاع العالى، وتستغرق رحلتها الجوية والفضائية نحو ساعتين.

كانت الشركة قد أعلنت فى وقت سابق أنها تعتزم البدء فى تحقيق رحلات فضائية سياحية منتظمة فى منتصف عام 2020 لتصبح تلك الرحلات رابحة عام 2021، مع العلم أن كلفة تذكرة واحدة للرحلة الفضائية السياحية ستبلغ 200 – 250 ألف دولار.

وقد بلغ عدد الراغبين فى القيام برحلة فضائية سياحية على ارتفاع 100 كيلومتر 600 شخص.