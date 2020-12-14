شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أرقام مهمة عن انستجرام.. 995 صورة فى الثانية و500 مليون مشاهدة للقصص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خلال سنوات قليلة، نجح موقع فيس بوك فى تحويل انستجرام ليصبح واحدا من أهم وأكثر التطبيقات استخداما حول العالم، ومع أزمة كورونا زاد اهتمام المزيد من المستخدمين بتطبيق الصور، وفيما يلى احصائيات وأرقام مهمة عن انستجرام، وفقا لوكالة التسويق الرقمية Omnicore Agency : إجمالى عدد مستخدمى انستجرام النشطين شهريًا: 1 مليار

إجمالى عدد مستخدمى انستجرام النشطين يوميًا: 500 مليون

قصص انستجرام للمستخدمين النشطين يوميًا: 500 مليون

عدد الحسابات التى تزور قصص انستجرام كل يوم: 500 مليون.

عدد الشركات على انستجرام: 25 مليون. أرقام عن انستجرام: 510 ملايين من مستخدمى لنستجرام من الإناث و 490 مليوناً من الذكور.

130 مليون مستخدم لانستجرام من الولايات المتحدة.

67٪ من البالغين فى الولايات المتحدة الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 29 عامًا يستخدمون انستجرام فى الولايات المتحدة.

89٪ من مستخدمى انستجرام خارج الولايات المتحدة.

تتراوح أعمار 293 مليونًا من مستخدمى انستجرام على مستوى العالم بين 18 و 24 عامًا و 338 مليونًا تتراوح أعمارهم بين 25 و 34 عامًا.

72٪ من المراهقين يستخدمون انستجرام.

يقول 73٪ من المراهقين الأمريكيين إن انستجرام هو أفضل طريقة للعلامات التجارية للوصول إليهم بشأن المنتجات أو العروض الترويجية الجديدة.

يضغط 130 مليون مستخدم على انستجرام على منشور التسوق لمعرفة المزيد عن المنتجات كل شهر.

يقضى مستخدمو انستجرام 28 دقيقة فى المتوسط ​​يوميًا على المنصة فى عام 2020.

دقيقة فى المتوسط ​​يوميًا على المنصة فى عام 2020. يقول 57 مليون مراهق أمريكى إن انستجرام هو منصتهم المفضلة لوسائل التواصل الاجتماعي. انستجرام بيزنس: 75.3 ٪ من الشركات الأمريكية على انستجرام فى عام 2020.

إيرادات إعلانات إنستجرام السنوية 13.86 مليار فى عام 2020.

200 مليون مستخدم لإنستجرام يزوروا حساب تجارى واحد على الأقل يوميًا.

70٪ من عشاق التسوق يلجأون إلى إنستجرام لاكتشاف المنتجات.

هناك 500 ألف مؤثر "إنفلونسر" نشط على إنستجرام.

تخطط 69٪ من جهات التسويق فى الولايات المتحدة لإنفاق معظم ميزانية المؤثرين على إنستجرام.

فى الربع الأخير من عام 2020، من المتوقع أن يدر تطبيق مشاركة الصور 6.8 مليار دولار أمريكي.

1/3 القصص الأكثر مشاهدة من الشركات والعلامات التجارية.

يستحوذ تسويق المؤثرين على أكثر من نصف ميزانية التسويق لـ 17٪ من المسوقين.

55.4٪ من المؤثرين يستخدمون قصص إنستجرام للحملات الدعائية.

تصل إعلانات إنستجرام إلى 928 مليون مستخدم. حقائق متنوعة عن انستجرام:

يتم عرض صفحة استكشاف إنستجرام Explore من قبل 200 مليون حساب يوميًا.

الصورة الأكثر إعجابًا على انستجرام هى صورة بيضة حصدت 54.2 مليون إعجاب.

تم تحميل أكثر من 50 مليار صورة على إنستجرام حتى الآن.

يتم تحميل 995 صورة على إنستجرام كل ثانية.

يستخدم 50٪ من مستخدمى إنستجرام صفحة الاستكشاف كل شهر.

المشاركات ذات الموقع احصل على مشاركة أكثر بنسبة 79٪.

60٪ من الناس يقولون إنهم اكتشفوا منتجات جديدة على إنستجرام.

تحصل الصور ذات الوجوه على 38٪ إعجاب أكثر.

المشاركات التى تحتوى على هاشتاج واحدة على الأقل بمتوسط ​​مشاركة أكثر بنسبة 12.6٪.

ملصق Giphy الأكثر استخدامًا فى Stories هو ملصق I Love You من Bianca Bosso .

الأكثر استخدامًا فى هو ملصق من . مرشح الوجه الأكثر استخدامًا فى القصص هو عيون القلب.

يتفاعل مستخدمو إنستجرام بشكل أكبر فى أيام الأسبوع، حيث يظهر الأربعاء والخميس معظم المشاركة.

أكثر من نصف التعليقات على إنستجرام تحتوى على رموز تعبيرية.

تحصل مقاطع فيديو إنستجرام على تفاعل أكثر بمرتين من صور إنستجرام.

الهاشتاجات الأكثر انتشارا على إنستجرام هى # Love و # Instagood و # Photooftheday و # Fashion و # Beautiful .

و # و # و # و # . البيتزا هى أكثر الأطعمة التى يتم تناولها على إنستجرام على مستوى العالم، تليها السوشي.

يحقق المؤثرون النانو (من 500 إلى 5 آلاف متابع) متوسط 114 دولارًا لكل مشاركة فيديو على إنستجرام ، مقارنة بـ 100 دولار لنشر صورة و 43 دولارًا للقصة.

يحصل المستخدمون المتميزون (من 30 ألف إلى 500 ألف متابع) على متوسط ​​775 دولارًا لمقطع فيديو على إنستجرام، و 507 دولارات لنشر الصورة و 210 دولارات للقصة.

يأتى 68٪ من الأشخاص إلى إنستجرام للتفاعل مع المبدعين.

حصل تطبيق IGTV على 7 ملايين عملية تثبيت حول العالم. أرقام عن انستجرام:انستجرام بيزنس:حقائق متنوعة عن انستجرام:

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