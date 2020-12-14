شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "سبيس إكس" تطلق قمر اتصالات جديد فى مدارات الأرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة "سبيس إكس" الأمريكية عن نجاحها فى إطلاق قمر اتصالات صناعى جديد، ووضعه فى مداره المطلوب حول الأرض، وأشار بيان صادر عن الشركة إلى "أن عملية إطلاق قمر الاتصالات الجديد SXM-7 على متن صاروخ من نوع فالكون-9 جرت يوم الأحد 13 ديسمبر الجارى، من قاعدة كيب كانافيرال فى فلوريدا، بتمام الساعة 12:30 بتوقيت الساحل الشرقى للولايات المتحدة، وأن القمر وصل إلى مداره الفضائى المطلوب حول الأرض".

وكانت "سبيس إكس" قد ذكرت فى وقت سابق أن عملية إطلاق الصاروخ والقمر كان من المفترض أن تجرى يوم الجمعة 11 ديسمبر الجارى، لكنها تأجلت لأسباب تتعلق بسوء الأحوال الجوية.

وتبعا للمعلومات فإن القمر المذكور الذى صنعته شركة Maxar Technologies لصالح شركة SiriusXM، من المفترض أن يعمل فى مدارات الأرض لمدة 15 سنة، ليوفر خدمات الاتصالات والبث الإذاعى والتلفزيونى لأكثر من 34 مليون شخص، وليحل محل قمر XM-3 الموجود فى مدارات الأرض الذى يوفر تلك الخدمات لبعض مناطق الولايات المتحدة وكندا ومناطق البحر الكاريبي.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن "سبيس إكس" كان من المقرر أن تطلق هذا القمر إلى الفضاء فى الأول من أغسطس الفائت، ثم تقرر تأجيل العملية إلى 11 ديسمبر الجارى، وبعدها أجلت مرة أخرى إلى 13 ديسمبر.