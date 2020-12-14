شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روسيا تطلق بنجاح صاروخ "أنجارا" الثقيل إلى الفضاء.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الروسية اليوم الاثنين عن نجاح عملية إطلاق صاروخ فضائى ثقيل من نوع "أنجارا" إلى مدارات الأرض، وقال بيان صادر عن الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الروسية "إن القوات الفضائية الروسية نجحت بتنفيذ عملية الإطلاق الاختبارية الثانية لصاروخ فضائى ثقيل من نوع Angara-A5".

وأضاف البيان: "يوم الاثنين 14 ديسمبر الجارى، وفى تمام الساعة 8:50 بتوقيت موسكو، نفذت عملية إطلاق الصاروخ نحو مدارات الأرض من منصة الإطلاق رقم 35 الموجودة فى قاعدة بليستسك الفضائية التى تشرف عليها وزارة الدفاع الروسية، وتولت المحطات الأرضية التابعة للقوات الفضائية الروسية عملية متابعة تحليق الصاروخ فى الجو".

وأشار البيان إلى أن المرحلة العليا للصاروخ مع وحدة التعجيل Briz-M والحمولة المرفقة بها انفصلت عن المرحلة الثالثة للصاروخ بعد الإطلاق بـ 12 دقيقة، ومن المفترض أن تتولى Briz-M مهمة وضع الحمولة فى مدارها المطلوب خلال 9 ساعات.

وتشمل أسرة صواريخ "أنجارا" الروسية الفضائية المعدلة اليوم عدة أنواع من الصواريخ، منها صواريخ Angara-1.2 الخفيفة، وصواريخ Angara-A3 المتوسطة الثقل، وصواريخ Angara-A5 الثقيلة، وصواريخ Angara-A5B الفائقة الثقل.

وكانت روسيا قد نفذت أول عملية إطلاق اختبارية لصواريخ Angara-A5 الفضائية الثقيلة عام 2014، وأطلق الصاروخ حينها من قاعدة "بليسيتسك" الفضائية الروسية أيضا.