شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: عودة موقع يوتيوب وخدمات جوجل للعمل بعد تعطلها لعدة دقائق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد انقطاعه عن العمل لعدة دقائق، عاد موقع يوتيوب للعمل مرة أخرى لدى معظم المستخدمين حول العالم، بجانب عدد من خدمات جوجل الأخرى، إذ واجه المستخدمون بعض المشكلات الرئيسية، مع Gmail وبحث جوجل و Google Meet و Google Hangouts و Google Play .

ولم يتمكن المستخدمين من تحميل مقاطع فيديو يوتيوب على الويب أو تطبيقات يوتيوب، فعندما كان يحاول المستخدمين تحميل موقع YouTube على الويب، كانت تظهر صورة لقرد يحمل مطرقة مع الرسالة "حدث خطأ ما".

وفى الوقت نفسه، لم يكن بإمكان المستخدمين تحميل أى فيديو جديد على تطبيق YouTube، مع ظهور الرسالة "حدثت مشكلة فى الخادم [503].