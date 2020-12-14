شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هواوي تستعد لإطلاق سلسلة حواسب MateBook الشهيرة في السوق المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مجموعة هواوي لأجهزة المستهلك عن استعدادها لإطلاق سلسلة الحواسب الشخصية HUAWEI MateBook في السوق المصري خلال الفترة القليلة القادمة، حيث ستتكون السلسلة من أربعة حواسيب جديدة من هواوي وهم: MateBook D14، وMateBook D15، وMateBook 14، وMateBook X، وMateBook X Pro. والجديد هذا العام أن هواوي ستقدم عروض ترويجية وحصرية سيشهدها المستهلك لأول مرة. تأتي هذه الحواسب الجديدة لتوفر حياة سلسة مدعمة بالذكاء الاصطناعي (Huawei Seamless AI Life) لجميع السيناريوهات، حيث انها تزيد من إثراء النظام البيئي الشامل 1 + 8 + N التي تعتمد عليه هواوي في تصميم منتجاتها.





وصرح السيد "بيك ين"، نائب رئيس هواوي مصر، "تحرص هواوي علي تقديم جميع المنتجات الذكية بجانب الهواتف الذكية، حيث تتمثل في الأجهزة الذكية القابلة للارتداء، والأجهزة اللوحية، والنظارات الذكية، والحواسب الشخصية، وأجهزة الاتصال بالإنترنت، ومنتجات الصحة واللياقة البدنية، وأجهزة انترنت الأشياء (IoT) لتغطي كافة جوانب الحياة بالنسبة للمستهلك في القيام بأعمالهم اليومية بكل سهولة وفي وقت أقل، لذا تعتمد هواوي علي الابتكار في جميع المنتجات التي تصممها من أجل توفير حياة أكثر اتصالاً وترابطاً."

تتميز سلسلة حواسب MateBook بأنها تضم جميع فئات الحواسب الشخصية لتشمل MateBook X وMateBook D، اللذان حققا نجاح باهر في الأسواق العالمية والسوق المصري علي حد سواء. حيث أن حواسب هواوي MateBook تتميز عن غيرها من الحواسب الشخصية بتصميم فريد ذو حرفية فائقة، وتزود هواوي حواسيبها بطفرات تقنية متطورة ومبتكرة متمثلة في الشاشة التي تعمل باللمس وبخاصية FullView، معدل منخفض من استهلاك الطاقة، الأداء القوي وكافة حلول الاتصال تمكن المستهلك من مواصلة قدرته الإنتاجية في أي مكان وفي أي وقت.

والجدير بالذكر، أن هواوي ستطلق حملة الحجز المُسبق لسلسلة حواسيبها MateBook يوم 16 ديسمبر الجاري في جميع فروع هواوي HUAWEI Experience Stores وموزعيها المعتمدين بمصر.