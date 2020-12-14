تكنولوجيا: حوار التليجرام.. طريقة منع الغرباء من استخدام خاصية people nearby لمراسلتك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثار تطبيق تليجرام غضب العديد من المستخدمين بعد تلقيهم رسائل مزعجة ومضايقات من الغرباء، بسبب خاصية Nearby، التى تمكن المستخدمين من الدردشة مع أصدقائهم القريبين منهم بسهولة، حيث فوجئ المستخدمون باستقبال رسائل من أشخاص لا يعرفونهم، فى انتهاك واضح للخصوصية، ما دفع الكثيرون إلى التوجه لموقع تويتر للتعبير عن غضبهم وانزعاجهم مما حدث، ليتصدر هاشتاج حوار تليجرام موقع التغريدات فى غضون ساعات.
وفيما يلى نعرض كيف تتخلص من ميزة people nearby فى تليجرام وتمنع الغرباء من التواصل معك كما يلى:
- قم بفتح تطبيق تليجرام
- من القائمة الموجودة على اليسار اختر Contacts.
- ستجد في الأعلى خيار Find People Nearby.
- في حالة تفعيل الميزة، سيظهر زر Stop Showing me، اضغط عليه.
- بمجرد الضغط عليه، سيتم إيقاف عرض الملف الشخصي الخاص بالمستخدم للأخرين.
- إن ظهر لك اختيار Make Myself visible مكانها فهذا يعني ان هذه الخطوة قد تمت بالفعل وحسابك غير مرئى للغرباء.
عند إتمام هذه الخطوات السابقة، فلن يتمكن أي شخص أخر يقع بالقرب من المستخدم من التواصل مع المستخدم، حيث أن ملفه الشخصي لن يكون ظاهرا للآخرين مثلما كان في السابق، كما يفضل إغلاق اللوكيشن أيضا.
التحكم في خصوصيتك على تليجرام:
- من القائمة الجانبية اختر Settings
-اختر Privacy and security
- غير اعدادات الخصوصية المشار اليها حسب رغبتك بين 3 اختيارات :
- Everybody لجعل المعلومات متاحة للجميع.
- My Contacts لعرض المعلومات لجهات اتصالك الخاصة فقط.
- Nobody لوقف عرض المعلومات نهائيًا لأي شخص.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.