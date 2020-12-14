تكنولوجيا: Oppo تكشف عن نموذج لهاتف مميز بتصميم منزلق مع 7 أحجام مختلفة للشاشة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة Oppo عن نموذج جديد من الهواتف الذكية الذي يتميز بتصميم منزلق مع ثلاثة من فواصل الشاشة، حيث طور النموذج بالتعاون بين Oppo وشركة Nendo.

تحرص شركة Oppo على البحث عن رؤية جديدة في تصميم الهواتف الذكية، فإلى جانب إتجاه الشركة لتطوير نموذج لهاتف مميز بشاشة قابلة للتدوير، كشفت Oppo اليوم عن تصميم جديد وغير تقليدي لهاتف منزلق.

ولقد طور تصميم نموذج هاتف Oppo بالتعاون مع استديوهات Nendo اليابانية، كما يرتكز تصميم الهاتف على ثلاثة فواصل في محور X-axis، لذا يتيح هذا التصميم الحصول على عدد 7 من الأحجام المختلفة في طي الشاشة.

وتؤكد Oppo على أن هذا التصميم يدعم المستخدم في الإنتاج في مهام أكثر مع التصميم المنزلق، حيث يأتي هذا التصميم بمرونة أعلى لتغيير الحجم وفقاً للمهام المختلفة.

ولقد حرصت Oppo على دعم هذا الإصدار بتصميم يوضح رؤية الشركة بكفاءة أعلى، إلا أن الهاتف لن ينطلق لمرحلة التنفيذ على أرض الواقع في المستقبل القريب.

يذكر أن Oppo قد بدأت العمل أيضاً مع استديوهات Nendo اليابانية لتطوير تصميم إصدار جديد من السماعات اللاسلكية، حيث يظهر في النموذح الأولي حافظة الشحن، وقاعدة شحن، كما تعمل الشركتين على تطوير نموذج لمكبر صوتي من بين إبتكارات أخرى توضح رؤية Oppo المستقبلية لمنتجات الشركة.

المصدر

اعلان





