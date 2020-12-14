فاطمة أيت طالب - دبي - أخبار ديسمبر 14, 2020 454 #اشاعه أربع هواتف مع شاشة قابلة للطي قادمة من سامسونج في 2021???? حسب ET News الكورية فستطلق سامسونج هاتفي Fold و هاتفي Flip . وإصداري Flip سيكونان مختلفان تماما بالمواصفات والعتاد عن بعضهما البعض والهواتف الأربعة ستصدر في النصف الثاني من 2021.

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