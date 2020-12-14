عطل مفاجئ في «يوتيوب» وبعض من خدمات «جوجل» في عدد من دول العالم

تعرضت عدد من خدمات شركة جوجل، اليوم الاثنين، لعطل مفاجئ أسفر عن عدم تمكن الكثيرون حول العالم من استخدام هذه الخدمات.
وذكرت وسائل إعلامية أن الخدمات التي تعرضت لعطل شملت موقع Youtube وGmail وGoogle Docs و Google Hangouts و Google Play.
وورد عديد من التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن توقف موقع الفيديوهات الشهير وبعض من خدمات جوجل.
ولم ترد أي بيانات او تعليق من إدارة موقع "يوتيوب" أو "جوجل" حتى الآن.
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