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إحتفالا بالذكرى العاشرة لتأسيسه، تطبيق فايبر يطلق مهرجان الجوائز في العراق مع مسابقة عجلة الحظ خلال الشهر الحالي
سيارتان وآلاف الهدايا مقدمة من كورك وكريم وناس بي وشاهد
تحتفل شركة فايبر المملوكة لشركة راكتون اليابانية وأحد التطبيقات الرائدة في العالم للتواصل عبر الرسائل والمكالمات المجانية والآمنة، بعقد من التميز والتطوّر والنمو في جميع أنحاء العالم بما في ذلك العراق حيث يعد تطبيق فايبر من أكثر تطبيقات المراسلة استخداما لدى المستخدمين العراقيين. ولحرص فايبر على الاحتفال بالعيد العاشر مع مستخدميها في العراق، يأتي مهرجان الجوائز هذه السنة بهدايا ومفاجآت كبيرة أهمها فرصة الربح بسيارتين، السيارة الأولى نوع سكودا اوكتافيا موديل2020 والسيارة الثانية شانجان موديل 2020 علما أن سيارة سكودا اوكتافيا معروضة حاليا في تاون سنتر مول في حي المنصور في بغداد وذلك من ضمن مهرجان فايبر للجوائز خلال هذا الشهر.
سيتمكن المستخدمون في العراق من المشاركة في مسابقة عجلة الحظ خلال الفترة من 1-25 ديسمبر / كانون الأول الجاري. يذكر أن عجلة الحظ من فايبر تم بنائها بتقنية الشات بوت والتي تمكن المستخدمين بسهولة من خلال الضغط على الزر لتدوير العجلة والفوز بأحد الجوائز المميّزة.
وفي تصريح للسيدة آنا زنامنسكايا، كبير مسؤولي النمو في شركة راكوتن فايبر قالت فيه: النجاح الذي حققه تطبيق فايبر على مدى السنوات العشر الماضية ندين به بالدرجة الأساس لكل مستخدمينا في جميع أنحاء العالم بما في ذلك مستخدمينا في العراق حيث كان فايبر جزءاً لا يتجزأ من محادثاتهم ومراسلاتهم ومكالماتهم اليومية. من خلال مهرجان الجوائز عبر مسابقة عجلة الحظ نسعى الى الاحتفال مع مستخدمينا من خلال تقديم جوائز قيّمة لهم. نحن سعيدون جدا بالتعاون مع شركائنا في العراق مثل كورك وكريم وناس بي وشاهد والذين يقدمون هدايا وتخفيضات وخصومات كبيرة يستطيع المستخدمون العراقيون الاستفادة منها من خلال حياتهم اليومية.
تستمر مسابقة عجلة الحظ على تطبيق فايبر من 1-25 ديسمبر / كانون الأول الجاري. للمشاركة والفوز بأحد الجوائز الرائعة اضغط على هذا الرابط: https://vb.me/PRMENA
تعد راكوتن فايبر جزء من شركة راكوتن، الشركة اليابانية العالمية الرائدة في مجال التجارة الإلكترونية والخدمات المالية. راكوتن فايبر هي قناة الاتصال الرسمية لنادي برشلونة، كما ويستضيف تطبيق فايبر العديد من القنوات الرسمية للعديد من الشركات والهيئات مثل هيئة الصحة العالمية والصندوق العالمي للطبيعة غيرها الكثير.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.