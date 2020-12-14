تكنولوجيا: جوجل تجلب ميزة جديدة في تطبيق الكاميرة لتحسين جودة الصور في هواتف Pixel

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكد تقرير نشر مؤخراً عبر Android Police على أن شركة جوجل قامت بإضافة مميزات جديدة لتحسين جودة التصوير في إصدارات الشركة من هواتف Pixel.

قامت شركة جوجل بجلب تحسينات في تطبيق الكاميرة في هواتف Pixel بهدف تحسين مستوى وجودة التصوير، حيث يظهر مؤشر في تطبيق الكاميرة يضم اثنان من المستويات في جودة التصوير حيث يأتي المؤشر الأول باللون الأصفر والأخر باللون الأبيض، على أن تدعم هذه المؤشرات المستخدم في ضبط الكاميرة.

ويمكن لهذه المؤشرات أن نظهر في تطبيق الكاميرة في هواتف Pixel عن طريق تثبيت الهاتف في وضع رأسي مستقيم، حيث يتم ضبط مستوى التصوير عن طريق جمع المؤشران فوق بعضهم البعض ليتحول المؤشران إلى مؤشر أو خط واحد باللون الأصفر الداكن.

أيضاً من المقرر أن يؤكد جمع المؤشران على ضبط هاتف Pixel في الوضع الأمثل لإلتقاط الصور، أيضاً سيحظى مستخدمي هواتف Pixel 4 أو الإصدارات اللاحقة بإستجابة لمسية عند ضبط المؤشرات.

يذكر أن ميزة المؤشرات التي توضح مستوى الصورة في تطبيق الكاميرة في هواتف Pixel هي واحدة من المميزات التي قدمت من ابل في السابق لهواتف الأيفون.

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