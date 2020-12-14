شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مساعد جوجل الذكى يصل للمزيد من سماعات الرأس.. اعرف مزاياه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في حين أن العديد من سماعات الرأس وسماعات الأذن اللاسلكية الجديدة مجهزة بالفعل بدعم مساعد جوجل، فقد وسعت جوجل هذه الميزة لمزيد من مستخدمي سماعات الرأس، حيث إنه كما يشير موقع 9to5Google، أصبح من الممكن الآن الوصول بسرعة إلى مزايا مساعد جوجل على هاتف أندرويد باستخدام سماعات 3.5 ملم وسماعات USB-C التي لم تكن مدعومة من قبل.

وفقا لما ذكره موقع "the verge"، كان تكامل مساعد جوجل مقصورًا على الخيارات اللاسلكية أو السلكية المحسّنة لدعم المساعد فقط، حيث كانت سماعات USB-C Pixel Buds الخاصة بالشركة واحدة من بضع سماعات سلكية توفر تكاملاً بدون استخدام اليدين مع مساعد جوجل.

ولكن لم يعد الأمر كذلك، حيث سيؤدي توصيل مجموعة من سماعات الرأس السلكية "غير المحسّنة" الآن إلى تشغيل إشعار يشير إلى أنه يمكنك استدعاء مساعد جوجل عن طريق الضغط على زر "action" الموجود في سماعات الرأس، كما ستتمكن من ضبط المؤقتات وإنشاء مواعيد التقويم وسماع الإشعارات دون الحاجة إلى الضغط على شاشة هاتفك.

يمكن استدعاء مساعد جوجل ببساطة بضغطة طويلة على زر "action" المضمن، مما يسمح بضبط الموقتات وإلغاءها وإنشاء وإلغاء مواعيد التقويم، كل ذلك دون لمس شاشة الهاتف، وبطبيعة الحال، هذا تحديث سيتم تطبيقه على عدد من مستخدمي سماعات الرأس السلكية ودعمه لهذه السماعات ليكون التعامل مع مساعد جوجل أكثر سهولة.