شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها ازاى.. طريقة قص مقاطع الفيديو ببرنامج VLC على أجهزة الكمبيوتر والان مع تفاصيل الخبر
وفقا لما ذكره موقع "business insider"، نقدم لك كيفية قص الفيديو في VLC على جهاز كمبيوتر في خطوات بسيطة:
1. ابدأ VLC وافتح الملف الذي تريد قصه إلى مقطع واحد أو أكثر.
2. في شريط القائمة، اضغط على "عرض"، ثم في القائمة المنسدلة اختر "عناصر تحكم متقدمة"، يجب أن ترى شريط أدوات جديد يظهر في أسفل النافذة، والذي يتضمن زر تسجيل أحمر.
3. ضع الفيديو في النقطة التي تريد أن تبدأ القص من بدايتها.
4. اضغط فوق الزر "تسجيل" الأحمر في شريط الأدوات الجديد.
5. اضغط فوق الزر "تشغيل" حتى تصل إلى نهاية المقطع الذي تريد قصه، ويمكنك أيضًا استخدام الزر Frame-by-Frame الموجود على يمين زر التسجيل في شريط الأدوات الجديد.
6. عندما تصل إلى نهاية التسلسل الذي تريد قطعه، اضغط فوق زر التسجيل مرة أخرى لإيقاف التسجيل، ويمكنك أيضًا التخطي إلى جزء آخر من الفيديو إذا كنت ترغب في حفظ مقطع آخر في نفس الملف.
7. بعد لحظة، سيظهر المقطع في مجلد الفيديوهات بجهاز الكمبيوتر الخاص بك، وسيكون له نفس اسم الفيديو الأصلي، مع "vlc-record-"، ويتم إضافة التاريخ الحالي إلى بداية اسم الملف.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.