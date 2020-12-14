شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها ازاى.. طريقة قص مقاطع الفيديو ببرنامج VLC على أجهزة الكمبيوتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد VLC مشغل وسائط مجاني ومفتوح المصدر، كما أنه برنامج انسيابي سهل الاستخدام يشغل كل أنواع الفيديو تقريبًا، وهذا ما يجعله أداة شائعة لأي شخص يشاهد مقاطع الفيديو على أجهزة الكمبيوتر الخاصة به، وعلى الرغم من أن التطبيق مصمم في الغالب لمشاهدة مقاطع الفيديو، إلا أنه يمكنك من تعديل مقاطع الفيديو بعدة طرق أيضًا، وتتضمن إحدى هذه الطرق قص المقاطع الصغيرة من مقطع فيديو أكبر.

وفقا لما ذكره موقع "business insider"، نقدم لك كيفية قص الفيديو في VLC على جهاز كمبيوتر في خطوات بسيطة:

1. ابدأ VLC وافتح الملف الذي تريد قصه إلى مقطع واحد أو أكثر.

2. في شريط القائمة، اضغط على "عرض"، ثم في القائمة المنسدلة اختر "عناصر تحكم متقدمة"، يجب أن ترى شريط أدوات جديد يظهر في أسفل النافذة، والذي يتضمن زر تسجيل أحمر.

3. ضع الفيديو في النقطة التي تريد أن تبدأ القص من بدايتها.

4. اضغط فوق الزر "تسجيل" الأحمر في شريط الأدوات الجديد.

5. اضغط فوق الزر "تشغيل" حتى تصل إلى نهاية المقطع الذي تريد قصه، ويمكنك أيضًا استخدام الزر Frame-by-Frame الموجود على يمين زر التسجيل في شريط الأدوات الجديد.

6. عندما تصل إلى نهاية التسلسل الذي تريد قطعه، اضغط فوق زر التسجيل مرة أخرى لإيقاف التسجيل، ويمكنك أيضًا التخطي إلى جزء آخر من الفيديو إذا كنت ترغب في حفظ مقطع آخر في نفس الملف.

7. بعد لحظة، سيظهر المقطع في مجلد الفيديوهات بجهاز الكمبيوتر الخاص بك، وسيكون له نفس اسم الفيديو الأصلي، مع "vlc-record-"، ويتم إضافة التاريخ الحالي إلى بداية اسم الملف.