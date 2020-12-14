شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تضيف 50 حيوانا واقع معزز إلى بحث الهواتف الذكية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أضافت جوجل 50 حيوانًا جديدًا من حيوانات الواقع المعزز إلى خدمة البحث، والتي من بينها صور لقطط وأخرى للباندا الحمراء مع اليقطين، وهناك أيضًا زرافة، بقرة، حمار وحشي، خنزير، وفرس النهر من بين المخلوقات الجديدة التي يمكن الترحيب بها افتراضيًا في منزلك أو في أي مكان آخر.

وفقًا لما ذكره موقع "the verge"، ابحث فقط عن الحيوان على تطبيق جوجل على الهاتف، واضغط على "عرض ثلاثي الأبعاد" بين النتائج، للاستمتاع باللعب مع خدمة جوجل الطريفة.



قط الواقع المعزز

عندما بدأت جوجل في وضع الحيوانات ثلاثية الأبعاد في البحث العام الماضي، لم يكن لديها سوى عدد قليل من الحيوانات المتاحة مثل النمر والأسد والذئب والكلب.

ولكنها أضافت المزيد من المخلوقات في مارس الماضى، بما في ذلك التمساح والبط والقنافذ، كما أنه في أغسطس أتاحت جوجل مخلوقات ما قبل التاريخ والتحف التاريخية في الواقع المعزز عبر تطبيق الفنون والثقافة الخاص بها.

ويمكن اللعب مع حيوانات الواقع المعزز في البحث، فإنها بمثابة ميزة ممتعة جدًا للأطفال الذين أصبحوا يقضون معظم وقتهم في المنزل منذ بدء وباء كورونا، فيمكن تعويضهم عن رؤية الحيوانات الحقيقية والتفاعل معها من خلال هذه الحيوانات الجديدة بالإضافة للسابقة.