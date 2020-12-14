شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الكسوف الكلى للشمس لعام 2020 يعوق إطلاق صاروخ Rocket Lab.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كانت تستهدف شركة Rocket Lab اليوم الإثنين لإطلاق المهمة السابعة عشرة من معزز إلكترون الذي يبلغ طوله 58 قدمًا (18 مترًا)، والذي سينطلق من نيوزيلندا حاملاً قمرًا صناعيًا لشركة تصوير الأرض اليابانية Synspective، لكن الكسوف الكلى للشمس الوحيد لعام 2020 ألغى تلك الخطة.

ووفقًا لما ذكره موقع "space" الأمريكي، كتبت Rocket Lab عبر تويتر: "لتجنب حدوث مشكلة بسبب الكسوف الشمسي، الذى قد يؤثر على مهمة Synspective، فإننا نستهدف الآن الإطلاق يوم 15 ديسمبر".

ويعد هذا الحدث الخاص بالكسوف الكلي الوحيد للشمس لعام 2020، وسيغرق رقعة من جنوب أمريكا الجنوبية وجنوب المحيط الهادئ والمحيط الأطلسي في الظلام.

وكشف جوناثان ماكدويل، عالم الفلك ومتعقب الأقمار الصناعية في مركز هارفارد سميثسونيان للفيزياء الفلكية: "أعتقد أن هذه هي أول مرة يتسبب فيها الكسوف في منع صاروخ من الإطلاق، وغالبًا لأنك تعلم مسبقًا متى سيحدث الكسوف، لذا فإن حقيقة أنهم أدركوا للتو، فهذه مشكلة محرجة بعض الشيء".

وتطلق Rocket Lab على المهمة القادمة "The Owl's Night Begins" لأنها ستطلق أول قمر صناعي في عائلة Strix من Synspective، وتهدف Synspective إلى تجميع كوكبة من حوالي 30 مركبة فضائية Strix، والتي ستجمع بيانات المراكز الحضرية في جميع أنحاء آسيا على أساس يومي، والتي يمكن استخدامها لتخطيط التنمية الحضرية والبناء ومراقبة البنية التحتية والاستجابة للكوارث.