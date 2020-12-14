شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيرجن جالاكتيك الأمريكية تحبط أول رحلة فضائية لطائرتها من نيو مكسيكو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اضطرت شركة فيرجن جالاكتيك للسياحة الفضائية التابعة لريتشارد برانسون إلى إجهاض أول رحلة تجريبية لطائرتها الفضائية من مقر الشركة في نيو مكسيكو، حيث أعادت المركبة إلى الأرض قبل أن تصل إلى الفضاء، ويرجع ذلك إلى ما حدث أثناء الرحلة، حيث انقطع محرك الطائرة في وقت مبكر جدًا واضطر طيارًا المركبة إلى الانزلاق إلى الأرض مبكرًا.

وفقا لما ذكره موقع "the verge"، تم اكتشاف اشتعال المحرك المجهض مباشرة من خلال بث مباشر تم توفيره بواسطة منفذ NASASpaceflight.

أظهر الفيديو الطائرة الفضائية، المسماة VSS Unity، وهي تتساقط من مركبتها الحاملة في الجو كما هو مخطط، ثم أشعل محركها الرئيسي لفترة وجيزة، لكن الاشتعال انقطع بعد لحظة، وبمجرد توقف المحرك، تحولت VSS Unity إلى طائرة شراعية وعادت إلى موقع الإطلاق في نيو مكسيكو.

أكدت الشركة أن VSS Unity هبطت بسلام على المدرج بعد الإجهاض، وأن طياري الرحلة CJ Sturckow وDave Mackay، جعلوها "آمنة وسليمة".

لم يكن هناك ركاب على متن هذه الرحلة، على الرغم من أن المركبة كانت تحمل عددًا من حمولات الجاذبية الصغرى لوكالة ناسا.

كان من المفترض أن تكون الرحلة هي الثالثة التي ترسل فيها VSS Unity إلى الفضاء، فتم إجراء الرحلتين الاختباريتين السابقتين في أواخر عام 2018 وأوائل عام 2019، خارج منشأة الاختبار التابعة للشركة في Mojave Air and Spaceport خارج كاليفورنيا.

ولعل بعد تلك الاختبارات الأخيرة، نقلت Virgin Galactic عملياتها إلى المقر الرئيسي الجديد للشركة، وهو منشأة تُعرف باسم Spaceport America في صحراء نيو مكسيكو، ومن هذا المرفق تخطط شركة فيرجن جالاكتيك لإجراء جميع رحلاتها السياحية التجارية.

وفي حين أجرت فيرجن جالاكتيك بضع رحلات انزلاقية لـ VSS Unity من الميناء الفضائي من قبل، لم تصل المركبة بعد إلى الفضاء من المنشأة.

جدير بالذكر أن هذه الرحلة تعد خطوة مهمة حيث تستعد الشركة لإرسال ركابها الأوائل إلى الفضاء، ومع تسجيل 600 عميل مبدئي في الرحلات الجوية ، تأمل فيرجن جالاكتيك في البدء في نقل الركاب التجاريين لأول مرة إلى الفضاء في عام 2021.