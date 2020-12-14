شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحديث جديد للعبة Cyberpunk 2077 لتقليل مخاطر الإصابة بالصرع.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح مطورو لعبة Cyberpunk 2077 بتحديث جديد، يمكن أن يقلل من احتمالية تسبب بعض الأحداث داخل اللعبة في ظهور أعراض الصرع عند المستخدمين، حيث كشفت ليانا روبيرت، محررةGame Informer، عن مخاطر حدوث الصرع في وقت سابق من هذا الأسبوع، ويعد الإصلاح 1.04 متوفر الآن على أجهزة PlayStation والكمبيوتر الشخصي، وتعمل شركة المطورة للعبة CDPR على إطلاقه في أقرب وقت ممكن على Xbox.

ووفقا لما ذكره موقع "the verge"، قالت CDPR: "غيرنا الطريقة التي تظهر بها بعض الأحداث"، حيث يتم وضع جهاز أمام أعين شخصيتك ويومض بالأضواء الحمراء والبيضاء، وهذا التأثير مشابه لما يفعله أطباء الأعصاب الفعليين لإثارة النوبات للتشخيص، وفقًا لروبرت، التي أفادت بأنها عانت من نوبة صرع عندما لعبت اللعبة.

كما تم تلطيف تأثير الوميض أثناء التفكير العقلي وتقليل الومضات في التردد والحجم، وفقًا لملاحظات التصحيح الخاصة بـ CDPR.

وقالت روبيرت إنها عملت مع الاستوديو هذا الأسبوع للمساعدة في اختبار الإصلاح، مضيفة: "أعتقد أن هذا سيساعد العديد من مرضى الصرع وغير المصابين بالصرع على الشعور بالأمان في Cyberpunk2077.

يحتوي التحديث على العديد من الإصلاحات الأخرى، بما في ذلك إصلاح مشكلة حيث يتم تشغيل بعض الأغاني المحمية بحقوق الطبع والنشر، حتى عندما يقوم المشغل بتبديل الإعداد لتعطيل تشغيل الموسيقى المحمية بحقوق الطبع والنشر.

وطالبت CDPR المشغلين من إيقاف تشغيل جميع الموسيقى في اللعبة يوم الخميس، كحل مؤقت لتجنب احتمال حدوث مشاكل بموجب قانون الألفية الجديدة لحقوق طبع ونشر المواد الرقمية.

على الرغم من العديد من المشكلات المبكرة لـ Cyberpunk 2077، بما في ذلك تقارير الأداء الضعيف على وحدات التحكم القديمة، فقد حققت اللعبة نجاحًا ماليًا كبيرًا حتى الآن.

استردت CDPR بالفعل إجمالي تكاليف التطوير والتسويق من خلال الطلبات المسبقة الرقمية، وفقًا لوثيقة على موقع المستثمر الخاص بـ CDPR، وأعلن المركز يوم الأربعاء أن اللعبة شهدت أكثر من ثمانية ملايين طلب مسبق.