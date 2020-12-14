شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق.. اعرف أبرز الاختلافات بين سماعات AirPods Max و AirPods Pro والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد سنوات من التكهنات، أعلنت أبل عن AirPods Max، وهى أول سماعات رأس فوق الأذن، والتى تتبع خطى سماعات AirPods وAirPods Pro اللاسلكية الشهيرة للشركة، وبصرف النظر عن الاختلافات الواضحة فى عامل الشكل، تمثل AirPods max أول خطوة من شركة أبل لاقتحام عالم الصوت المتميز، حيث تعد بتكنولوجيا صوتية عالية المواصفات وبسعر مرتفع يناسبها، وفيما يلى مقارنة بين AirPods Max و AirPods Pro

السعر والتوفر:

تبلغ تكلفة AirPods Max نحو 549 دولارًا، وهى أغلى بكثير من العديد من أفضل سماعات الرأس فوق الأذن فى السوق، وعلى الرغم من أنها متاحة للطلب المسبق الآن، فلن يتم إصدارها فعليًا حتى 15 ديسمبر، بينما تأتى Apple AirPods Pro بسعر أرخص بكثير، حيث تأتى بسعر 249 دولارًا .

التصميم :

الاختلاف الأكبر بين AirPods Max و AirPods Pro هو عامل الشكل؛ AirPods Max هى سماعات رأس فوق الأذن، فى حين أن AirPods Pro هى سماعات أذن لاسلكية تثبت على قناة أذنك.

وتتكون AirPods Max من أغطية أذن كبيرة توضع فوق الأذنين، ويتم توصيل سماعات رأس فوق الأذن مثل AirPods Max بواسطة عصابة رأس، والتى عادة ما تكون مبطنة وقابلة للتعديل لتوفير الراحة.

عناصر التحكم:

تتميز AirPods Max بعناصر تحكم فعلية لضبط إعدادات تشغيل الموسيقى وإلغاء الضوضاء، وتجنب عناصر التحكم الشائعة التى تأتى بها العديد من سماعات الرأس اللاسلكية اليوم، كما يوجد أيضًا زر للتحكم فى الضوضاء يسمح لك بالتبديل بين إلغاء الضوضاء النشط ووضع الشفافية

بينما تضم AirPods Pro مستشعرات تعمل باللمس تتكون من حافة صغيرة يمكن ضغطها لتنشيط وضع إلغاء الضوضاء، أو تخطى الموسيقى وإيقافها مؤقتًا، كما يمكنك تعيين وظائف مختلفة لهذه الإجراءات إذا كنت تفضل ذلك.

الصوت:

توفر AirPods Max صوتًا أكثر قوة ودقة من AirPods Pro ، نظرًا للاختلاف فى حجم برامج التشغيل؛ إذ تأتى AirPods Max مزودة بمحركات ديناميكية 40 مم، والتى تقول أبل إنها ستوفر صوت جهير غنيًا وعميقًا ونطاقات متوسطة دقيقة وتمديدًا عالى التردد ونقيًا ونظيفًا حتى يمكن سماع كل نغمة.

عمر البطارية والاتصال:

يصل عمر بطارية AirPods Max إلى 20 ساعة من تشغيل الموسيقى أو التحدث مع تمكين إلغاء الضوضاء النشط، بينما يصل عمر بطارية سماعات AirPods Pro إلى خمس ساعات فى السماعات نفسها، مع 20 ساعة أخرى توفرها العلبة، وينخفض ​​عمر البطارية إلى أربع ساعات ونصف الساعة مع تشغيل إلغاء الضوضاء، أو ثلاث ساعات ونصف إذا كنت تستخدم AirPods Pro كميكروفون بدون استخدام اليدين للاتصال.

إلغاء نشط للضوضاء:

تتميز كل من AirPods Max و AirPods Pro بإلغاء نشط للضوضاء، والذى يمنع الأصوات البيئية المزعجة من إتلاف موسيقاك، كما أنها تأتى مع وضع الشفافية الذى يسمح بفلترة الصوت المحيط من خلال سماعات الرأس أو سماعات الأذن بالأوقات التى تريد فيها أن تكون أكثر وعياً بمحيطك.