شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد تحذير مايكروسوفت.. كيف تحمى جهاز الكمبيوتر من برمجيات Adrozekالضارة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت شركة مايكروسوفت من حملة البرامج الضارة المستمرة التى تؤثر على جميع متصفحات الويب الرئيسية مثل جوجل كروم و Firefox وحتى Edge الخاص بها، إذ تم تصميم حملة البرامج الضارة التى تسمى Adrozek لإدخال إعلانات احتيالية فى نتائج البحث وسحب المعلومات الشخصية للمستخدمين.

وظهرت Adrozek منذ مايو من هذا العام وتم العثور عليها بأكثر من 30000 جهاز يوميًا فى ذروة انتشارها هذا الصيف، وقالت مايكروسوفت: "فى المجموع، من مايو إلى سبتمبر 2020، سجلنا مئات الآلاف من مواجهات برمجيات Adrozek الضارة فى جميع أنحاء العالم، مع تركيز كبير فى أوروبا وجنوب آسيا وجنوب شرق آسيا".

ماذا تفعل برمجيات Adrozek؟

برمجيات Adrozek قادرة على تعديل متصفحات الويب مثل Chrome و Mozilla وEdge، وهذا يعنى أن جميع الأجهزة تقريبًا معرضة للخطر فى جميع أنحاء العالم.

يتم توزيع برامج Adrozek الضارة عبر 159 مجالًا "دومين" ضارًا أو أكثر ويستضيف كل من هذه المجالات 17300 عنوان URL فى المتوسط، وتحتوى كل هذه المجالات على مئات الآلاف من عينات البرامج الضارة القادرة على تجاوز أدوات الأمان التى عادةً ما تقوم بفلترة هذه التهديدات.

كيف تحمى نفسك من برمجيات Adrozek الخبيثة؟

لحماية نفسك من Adrozek ، تقترح مايكروسوفت عدم تنزيل الملفات من مصادر سيئة السمعة، كما توصى أيضًا باستخدام خدمات مكافحة الفيروسات للحماية.

وكإجراء وقائى، يجب إلغاء تثبيت متصفحات الويب التى تستخدمها الآن ثم إعادة تثبيتها مرة أخرى.