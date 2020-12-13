شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على هاتف الأيفون الأقل شعبية بين سلسلة iPhone 12 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت بيانات من شركة Wave7 للتحليلات عن أن iPhone 12 mini هو الهاتف الأقل شعبية بين جميع نسخ هواتف أيفون الجديدة فى الولايات المتحدة، ففى الشهر الأول من المبيعات، كان الهاتف يمثل 4 إلى 5 بالمئة فقط من المبيعات فى كل من شركات الاتصالات الكبرى، بينما شكل iPhone 12 ما يصل إلى 24 إلى 33 فى المئة من المبيعات فى ثلاث شركات اتصالات أمريكية كبرى، مما يجعله الهاتف الأكثر شعبية فى المجموعة.

يعتبر كل من iPhone 12 mini وiPhone 12 نفس الهاتف تقريبًا، فالفرق الرئيسى الوحيد بينهما هو أن جهاز mini يحتوى على شاشة OLED مقاس 5.4 بوصة، والنموذج الأخر مزود بشاشة مقاس 6.1 بوصة.

على الرغم من أن أبل لم تكشف عن سعة البطارية، إلا أنه يُعتقد أن أصغر طراز يحتوى على بطارية بسعة 2227 مللى أمبير فى الساعة، بينما يتميز iPhone 12 ببطارية تبلغ 2815 مللى أمبير فى الساعة، وأخيرًا، يتم شحن الطرازين بسرعات مختلفة عند استخدام ملحقات MagSafe، وعلى الرغم من أن MagSafe يتمتع بسرعة قصوى تبلغ 15 وات، إلا أنها تقتصر على 12 وات على iPhone 12 mini.

كما أن هاتف iPhone 12 أغلى بـ 100 دولار من iPhone 12 mini ، إذ يصل سعره إلى 799 دولارًا، ورغم ذلك إلا أن معظم المستخدمين على استعداد لدفع المزيد مقابل شاشة أكبر.

وتتماشى هذه البيانات مع تقرير حديث من Flurry، التى أكدت أن iPhone 12 mini يمكن أن يكتسب زخمًا فى نهاية عام 2020 كهدية فى موسم الأعياد، فعادةً ما تعمل هواتف أبل المتميزة بشكل جيد عند الإطلاق، ولكن الأجهزة منخفضة السعر تتولى زمام الأمور فى النهاية، لكن إذا فشل iPhone 12 mini فى الحصول على قوة دفع، فلن يكون هناك حافز لمصنعى أندرويد لإطلاق نسخ صغيرة الحجم.