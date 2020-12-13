مؤشر المعرفة العالمي.. سويسرا الأولى عالمياً والإمارات في صدارة العرب

كتبت أسماء لمنور في الأحد 13 ديسمبر 2020 10:17 مساءً - منذ 27 دقيقة

أطلق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة مؤشر المعرفة العالمي لهذا العام، حيث تصدرت سويسرا دول العالم على القائمة بقيمة بلغت 73.6 على القائمة.

ويقيس المؤشر الأداء المعرفي لدول العالم في 7 مجالات هي التعليم قبل الجامعي، والتعليم التقني والتدريب المهني، والتعليم العالي، والبحث والتطوير والابتكار، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والاقتصاد، والبيئات التمكينية.

ويغطي المؤشر الذي يصدر سنوياً وأطلق في العام 2017، 138 دولة حول العالم، وتوفر نتائجه نظرة على أداء كل دولة من حيث بنيتها التحتية المعرفية، لتوجيه وإعلام صانعي السياسات والباحثين والمجتمع المدني والقطاع الخاص للتعاون في جوانب مختلفة من السياسات لتعزيز المجتمعات القائمة على المعرفة وسد الفجوات المعرفية، بحسب ما تعرفه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

ومن بين دول المنطقة جاءت دولة الإمارات العربية المتحدة في المركز الـ15 على القائمة عالمياً، والأول عربياً، حيث تبعتها قطر في المركز الـ39 عالمياً، والثاني عربياً، والسعودية في المركز الـ42 عالمياً والثالث عربياً.