تكنولوجيا: ابل قد تقدم جهاز آيباد جديد بحجم 10.5 إنش في النصف الأول من 2021

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت ابل جهاز الآيباد بحجم 10.2 إنش من الجيل الثامن في شهر سبتمبر من عام 2019، ومن جديد تستعد ابل لإطلاق الإصدار الجديد في النصف الأول من 2021.
أكد موقع cnBeta الصيني في تقرير نشر مؤخراً على خطط ابل لإطلاق جهاز آيباد جديد مع شاشة أكبر ومعالج أفضل في ربيع 2021. ويدعي التقرير أن طراز الجيل التاسع سيكون مشابهًا جدًا لجهاز آيباد الحالي من الجيل الثامن، ولكنه سيحتوي أيضًا على بعض التحسينات.
أيضاً من المقرر أن يأتي جهاز الآيباد بشاشة LED بحجم 10.5 إنش وشريحة A13 Bionic وذاكرة عشوائية بسعة 4 جيجابايت وتصميم أنحف وأخف وزنًا من الإصدار الحالي، أيضاً تأتي بعض المواصفات دون تغيير ومنها الزر الرئيسي للتشغيل، ومستشعر البصمة وأيضاً منفذ Lightning.
وستتمكن أبل من تقديم هذه التغييرات الجديدة من خلال إعادة استخدام الهيكل واللوحة الأمامية لجهاز iPad Air من الجيل الثالث. سيكون هذا منطقيًا تمامًا، لأنه شيء فعلته الشركة عدة مرات في الماضي، فقد تم تحويل أول جهاز iPad Air إلى الجيل الخامس من iPad، بينما أصبح تصميم Pro بحجم 10.5 إنش هو الجيل الثالث من Air.
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