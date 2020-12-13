تكنولوجيا: حوار التليجرام.. Nearby تنتهك خصوصية المستخدمين وتعرض بياناتهم للخطر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثار تطبيق تليجرام غضب العديد من المستخدمين بعد تلقيهم رسائل مزعجة ومضايقات من الغرباء، بسبب خاصية Nearby، التى تمكن المستخدمين من الدردشة مع أصدقائهم القريبين منهم بسهولة.
وفوجئ المستخدمون باستقبال رسائل من أشخاص لا يعرفونهم، فى انتهاك واضح للخصوصية، ما دفع الكثيرون إلى التوجه لموقع تويتر للتعبير عن غضبهم وانزعاجهم مما حدث، ليتصدر هاشتاج حوار تليجرام موقع التغريدات فى غضون ساعات.
وأعرب الكثير من المستخدمين، خاصة الفتيات عن غضبهن من خاصية Nearby بتطبيق تليجرام، بعد استغلالها من قبل البعض لمضايقتهم والتحدث معهم بشكل غير لائق.
ونشر عدد من المستخدمين تغريدات تعبر عن استيائهم مع مطالبات بحذف التطبيق نهائيًا أو غلق خاصية الموقع، التى تتسبب فى المشكلة من الأساس.
جدير بالذكر أن خاصية Nearby ليست جديدة، بل أطلقها تليجرام منذ عدة شهور، كجزء من تحديث لمستخدمى التطبيق على أندرويد وIOS، لكن ذاع صيتها منذ عدة أيام بعد اكتشافها من قبل العديد من المستخدمين فى مصر، واكتشافهم للمخاطر التى يمكن أن تتسبب بها.
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