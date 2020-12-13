تكنولوجيا: خبير روسي ينفى مخاطر ترك الهواتف الذكية قرب الإنسان خلال النوم

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وأشار كوزمينكو إلى أنه لا يوجد تأكيد علمي للآثار السلبية لإشعاع الهاتف الذكي على البشر حتى الآن، وأوضح الخبير قائلا: "في التقريرالختامي لمنظمة الصحة العالمية عام 2014 التي تلخص 20 عاما من البحث بشأن هذه القضية لم يتم العثورعلى ارتباط بين زيادة خطر الإصابة بأية أمراض واستخدام الهواتف المحمولة".
وحث كوزمينكو على التوقف عن استخدام الهواتف الذكية قبل الذهاب إلى النوم، حيث يمكن أن يضر بالبصر.
جدير بالذكر انتشرت خلال السنوات الماضية الكثير من الدراسات التى تهدف لدراسةتأثير ترك الهاتف بجوار جسم الانسان أثناء النوم، والمخاطر المصاحبة لذلك، إذ كشفت دراسة حديثة نشرت فى مارس أن الهواتف الذكية هي السبب الرئيسي للحرمان من النوم بين المستخدمين، مؤكدة أن 92% من المستخدمين يفحصون هواتفهم قبل النوم مباشرة، كما كشفت الدراسة عن أن الخدمات الرقمية قد ظهرت كمعطل رئيسي للنوم، ما يؤثر سلبًا على صحة الناس.
وبحسب موقع TOI، فمن بين 50 ألف رد تم جمعها من أجل الدراسة، قال 54% إنهم انشغلوا في وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات أخرى في وقت متأخر من الليل، بزيادة قدرها ضعفان مقارنة بالعام الماضي.
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