شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خبير روسي ينفى مخاطر ترك الهواتف الذكية قرب الإنسان خلال النوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت جمعية المستهلك الروسية "روسكاتشيستفا"، اليوم الأحد، عن دحضها لكل الشائعات المرتبطة بشأن مخاطر الهواتف الذكية على الإنسان، وكشف الخبير الروسي العامل كمتخصص بالاختبارات في جمعية المستهلك الروسية، سيرجي كوزمينكو، لصحيفة روسية أن كل الشائعات والأخبار المتعلقة بمخاطر تواجد الهواتف الذكية بالقرب الإنسان وجسمه خلال الليل هي مجرد معلومات غير صحيحة ودقيقة.

وأشار كوزمينكو إلى أنه لا يوجد تأكيد علمي للآثار السلبية لإشعاع الهاتف الذكي على البشر حتى الآن، وأوضح الخبير قائلا: "في التقريرالختامي لمنظمة الصحة العالمية عام 2014 التي تلخص 20 عاما من البحث بشأن هذه القضية لم يتم العثورعلى ارتباط بين زيادة خطر الإصابة بأية أمراض واستخدام الهواتف المحمولة".

وحث كوزمينكو على التوقف عن استخدام الهواتف الذكية قبل الذهاب إلى النوم، حيث يمكن أن يضر بالبصر.

جدير بالذكر انتشرت خلال السنوات الماضية الكثير من الدراسات التى تهدف لدراسةتأثير ترك الهاتف بجوار جسم الانسان أثناء النوم، والمخاطر المصاحبة لذلك، إذ كشفت دراسة حديثة نشرت فى مارس أن الهواتف الذكية هي السبب الرئيسي للحرمان من النوم بين المستخدمين، مؤكدة أن 92% من المستخدمين يفحصون هواتفهم قبل النوم مباشرة، كما كشفت الدراسة عن أن الخدمات الرقمية قد ظهرت كمعطل رئيسي للنوم، ما يؤثر سلبًا على صحة الناس.