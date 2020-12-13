شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طريقة مبتكرة لتنظيف الشواطىء آليا من البلاستيك والمخلفات.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمثل شواطئ البحار متنفسا للبشر على اختلاف أجناسهم، حيث يتوافد الناس إليها في فصل الصيف بحثا عن المتعة والاسترخاء، لكن الشواطىء تواجه مشكلة كبيرة تتمثل في التلوث الناتج عن مخلفات المصطفين.

ونتيجة الزحام الذي تشهده بعض الشواطئ تتراكم المخلفات بصورة عامة والبلاستيكية بصفة خاصة على طول الشاطئ لتصبح مصدرا تلوث بصري لروادها وسببا من أسباب تلوث البيئة وخاصة المياه، ولذلك تبذل إدارات الشواطئ جهودا كبيرا لتنظيفها بصورة دورية لمنع تراكم تلك المخلفات، لكن تنفيذ ذلك يدويا يتطلب مجهودا كبيرا ويكون ذو تكلفة عالية.

وفى هذا الصدد، انتشرمقطع فيديو، قيل إنه يرصد طريقة عمل آلية مبتكرة يمكنها تنظيف الشواطىء آليا دون تدخل البشر إلا في أضيق الحدود، وتشبه فكرة عمل تلك الآلة طريقة عمل الجرافات، لكنها تتميز بامتلاكها تصميم يمكنها من فرز مكونات التربة واستخراج المخلفات منها ونقلها إلى حقيبة خاصة يتم التخلص منها لاحقا، وفقا لما نقلته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية.

ويشار إلى أن سبق ونشر موقع "تيك إنسيدر" البريطانى مقطع فيديو يظهر سلة لجمع المخلفات البلاستيكية من المياه، يمكنها أن تعمل في وضع الطفو وتقوم بتجميع كل ما يوجد حولها من المخلفات في وعاء خاص، وأشار الموقع إلى أن الجهاز المختص بجمع القمامة يمكن وضعه فى المياه خلف القوارب والسفن الصغيرة أثناء الإبحار واستخراجه من حين إلى آخر لتنظيف الوعاء الخاص بجمع المخلفات.