Monarch تكشف عن جرارها الكهربائي الذكي الجديد

دبي - يزن راشد - أعلنت شركة Monarch Tractor عن جرارها الجديد العامل بالكهرباء، وذلك في دليل جديد على أن المركبات الكهربائية تستحوذ على كل شكل من أشكال المركبات.

ومع ذلك، فإن مصطلح الجرار لا يبدو كافيًا لوصف هذه الأداة الزراعية المتكاملة والمستقلة والمزودة بالتقنية.

وكان هناك عدد من التصاميم المفاهيمية للجرارات الكهربائية من الشركات الثقيلة الوزن، مثل John Deere، لكن الجرار الكهربائي من Monarch ليس مجرد النسخة الكهربائية من الأداة الزراعية النموذجية.

ويعمل الجرار بمحرك بقدرة 55 كيلوواط، ويقدم ضعف عزم الدوران لجرار مماثل يعمل بالديزل، كما أنه يتضمن التكنولوجيا المصممة لجعل الزراعة أكثر أمانًا وفعالية، ناهيك عن كونه أكثر استدامة.

ويمكن تشغيل الجرار الكهربائي مثل الجرار النموذجي، لكنه مصمم أيضًا للعمل بشكل مستقل، بالإضافة إلى إمكانية عمله بصفته جزء من أسطول من الجرارات الآلية.

ويمكن للمشغلين برمجة المهام والوظائف سابقًا ليتم تنفيذها تلقائيًا، أو يمكن استخدام ميزات الأتمتة، مثل: Gesture و Shadow، لمتابعة العمال.

ويمكن للمزارع إرسال الجرار إلى الحقول للعمل بمفرده، مما يمثل ميزة قد لا تكوم ملحوظة لأولئك الذين لم يعملوا في المزرعة.

ولا يعتبر جرار Monarch مجرد جرار ذكي، بل إنه عبارة عن 3 أدوات في أداة واحدة مفيدة للمزرعة.

وبالإضافة إلى مهامه بصفته جرارًا، يمكن أيضًا إعادة تكوينه بصفته مركبة لجميع التضاريس ATV، كما يعمل بصفته مولدًا كهربائيًا قويًا في هذا المجال.

ويمكنك إخراج آلة اللحام بالقوس الكهربائي وإجراء الإصلاحات باستخدام الجرار بصفته مصدرًا للطاقة.

ويعتمد الجرار على التعلم العميق ومجموعة الاستشعار للعمل بأمان وكفاءة.

ويشتمل على كاميرات بزاوية 360 درجة وأجهزة استشعار أخرى لتجنب الاصطدامات، ويجمع أكثر من 240 جيجابايت من بيانات المحاصيل كل يوم يعمل خلاله في الحقل ويحللها.

وباستخدام التعلم الآلي، يقوم جرار Monarch بتحليل هذه البيانات لتوفير التحليل الطويل الأجل لصحة الحقول والمحاصيل، مما يؤدي إلى تحسين الدقة باستمرار كلما طالت مدة عمله.

وتشتمل أدوات التحكم بالجرار على شاشة تعمل باللمس، ويمكن للمزارعين أيضًا تشغيل الجرار عن بُعد باستخدام الهاتف الذكي أو الحاسب اللوحي.

وقال (كارلو موندافي) Carlo Mondavi، المؤسس المشارك وكبير مسؤولي الزراعة في شركة Monarch Tractor، في بيان: رأيت بنفسي المخاطر التي تمثلها الزراعة بالنسبة للعمال والبيئة.

وأضاف: تعمل Monarch Tractor على نقل الزراعة نحو المستقبل المستدام من خلال القضاء على الانبعاثات الضارة وتقليل الحاجة إلى مبيدات الأعشاب وإبقاء العمال بعيدًا عن الأذى من خلال قدراتها الاختيارية للسائق.

ويبدأ سعر Monarch Tractor من 50000 دولار، ويتم حجزه حاليًا بإيداع سابق بقيمة 500 دولار على أن يجري تسليمه في خريف 2021.