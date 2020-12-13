تحالف الحوسبة الحديثة يريد زيادة تبني Chrome OS

دبي - يزن راشد - أعلنت مجموعة من الشركات ذات الوزن الثقيل في الصناعة، ومن ضمنها جوجل وإنتل ودل و Box و Citrix و Imprivata و Okta و RingCentral و Slack و VMware و Zoom، عن إطلاق تحالف الحوسبة الحديثة Modern Computing Alliance.

وتتمثل مهمة هذا التحالف الجديد في دفع الابتكار والتكامل بشكل أفضل لصالح عملاء المؤسسات، وتغذية منصات الحوسبة الحديثة المتباينة، وتوفير الخيارات الإضافية لحلول الأعمال المتكاملة.

ويتمثل الميثاق التأسيسي للتحالف في الاعتراف بأن الحوسبة ستكون غير متجانسة، لكنها تعتمد على التعاون والتكامل والتنسيق.

وتتعلق مهمة تحالف الحوسبة الحديثة كلها في مساعدة المؤسسات على اعتماد Chrome OS، وذلك بالرغم من أن كلمة Chrome OS لم تظهر مطلقًا عبر الصفحة الرئيسية للتحالف، ولم يشر شركاء جوجل إليها مطلقًا.

وقال متحدث باسم جوجل: ينصبّ تركيز التحالف على دفع الابتكار وقابلية التشغيل البيني من خلال النظام البيئي لـ Chrome OS، وزيادة الخيارات لعملاء المؤسسات والمساعدة في معالجة بعض التحديات التقنية الكبرى التي تواجه الشركات اليوم.

وقد يفسر هذا الأمر سبب عدم كون مايكروسوفت جزءًا من التحالف، وذلك بالرغم من أن هذه هي القائمة الأولية للأعضاء وقد يتبعها آخرون في وقت ما في المستقبل.

وينصبّ تركيز تحالف الحوسبة الحديثة بقيادة شركة جوجل على جلب تطبيقات الويب الحديثة إلى قطاع المؤسسات، مع التركيز على الأداء والأمان وإدارة الهوية والإنتاجية.

وكتب (جون سولومون) John Solomon، نائب رئيس جوجل لنظام التشغيل Chrome OS: تتجه صناعة التكنولوجيا نحو النظام البيئي المفتوح وغير المتجانس الذي يسمح بحرية الاختيار أثناء الاندماج، ويمثل هذا الواقع تحديًا وفرصة.

ووفقًا لتصريحات (كريس ووكر) Chris Walker، المدير العام لمجموعة منصات العميل المحمولة في إنتل، فإن التحالف الجديد يستخدم Chrome OS لتعزيز الابتكار في صناعة الحاسب.

ومن المفترض أن يجتمع أعضاء التحالف ويشكلوا مجموعات العمل في عام 2021، وتضع هذه المجموعات المبادئ التوجيهية للنظام البيئي وأولويات العملاء، على أن تظهر المنتجات الجديدة في النصف الأول من عام 2021.

وبالنسبة إلى جوجل، يمكن للتحالف الجديد منح نظامها التشغيلي Chrome OS موطئ قدم في المزيد من المجالات.