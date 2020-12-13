Lunaz تحول Range Rover الكلاسيكية إلى كهربائية

دبي - يزن راشد - تجلب شركة Lunaz التكنولوجيا الكهربائية إلى السيارات الكلاسيكية القديمة الفاخرة، مثل: Rolls-Royce و Bentley و Jaguar، وذلك لأن السيارات الكهربائية تمثل المستقبل.

وتعمل الشركة الواقع مقرها في Silverstone في مجال صناعة السيارات الكلاسيكية الفخمة، وقد كشفت عن سياراتها من نموذج Jaguar XK120 و Bentley Continental و Rolls-Royce Phantom V.

وتوسع Lunaz الآن تشكيلتها لتشمل سيارات (رينج روفر) Range Rover المصنعة في الفترة الممتدة بين عام 1970 وعام 1994، أو ما تطلق عليه الشركة اسم العصر الكلاسيكي لتصميم رينج روفر.

وتتوفر المجموعة الأولى المكونة من 50 سيارة رينج روفر كلاسيكية كهربائية بثلاثة أو أربعة أبواب بمواصفات Town أو Country.

وكما توحي الأسماء، فإن مواصفات Town أكثر ملاءمة للقيادة العادية في المدن وعلى الطرق السريعة، مع التركيز على راحة الركاب.

ومن ناحية أخرى، تهدف مواصفات Country إلى جلب الهندسة الحديثة لهذه السيارات الكلاسيكية في بيئة الطرق الوعرة.

ويعني هذا أنها تشمل نظامًا للدفع الرباعي، ونظامًا محدثًا للتعليق، يتضمن القضبان المانعة للانزلاق والانقلاب والمكابح المطورة المضاعفة.

وتؤكد Lunaz أن هذه التصميمات خاصة لعملائها، مع التصميمات الداخلية والخارجية الفردية بالكامل.

وقد حددت الشركة نسخة السفاري دون سقف بالكامل كما شوهدت لأول مرة في فيلم (جيمس بوند) لعام 1983 المسمى Octopussy.

وتتضمن الأمثلة الأخرى للتخصيص الأكثر تواضعًا أشياء، مثل: منطقة لوضع المشروبات لركاب المقعد الخلفي أو تعديلات على مناطق التخزين والصناديق المختلفة لتلبية الاحتياجات المحددة لعميل Country.

وتتميز التصميمات الداخلية أيضًا بخيارات التقنيات الحديثة، مثل: نظام المعلومات والترفيه الأمامي، وتكييف الهواء، وشاشات الترفيه الكاملة، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من خيارات التنجيد الداخلي.

ويتم إعادة هندسة السيارة بالكامل، ويبدأ الترميم بتجريد السيارة من المعدن، ثم يتم تركيب مجموعة نقل الحركة الكهربائية.

ويبدأ سعر سيارات رينج روفرز المعدلة بشكل كبير من 245000 جنيه إسترليني بالإضافة إلى الضرائب المحلية، وتقول Lunaz: إنه يتم حاليًا تخصيص المركبات الخمسين الأولى، ويجب شحنها إلى العملاء بحلول صيف عام 2021.