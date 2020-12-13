تكنولوجيا: كيفية توصيل سماعات البلوتوث بجهاز ألعاب PS5 الجديد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعرف على خطوات توصيل سماعات البلوتوث بجهاز الألعاب الجديد من سوني PS5، والملحقات التي تحتاج إليها لدعم إتصال سماعة البلوتوث بجهاز الألعاب.

انطلق جهاز PS5 الجديد من سوني للمستخدمين، إلا أنه لا يدعم الإتصال مباشرة بسماعات البلوتوث كما في الإصدارات السابقة من أجهزة ألعاب سوني، ومع إنطلاق سماعة AirPods Max الجديدة من ابل وتوفر مجموعة مميزة من السماعات المخصصة للألعاب، نقدم اليوم تفاصيل توصيل سماعات البلوتوث بجهاز PS5.

كيفية توصيل سماعات البلوتوث أو سماعات AirPods بجهاز PS5

يمكن تجربة توصيل سماعة البلوتوث بجهاز ألعاب سوني الجديد عن طريق إختيار سماعة البلوتوث المفضلة لك في البداية، والتي تشمل سماعة ابل الجديدة AirPods Max، أو سماعة البلوتوث المميزة Creative SXFI Air.

أيضاً يحتاج المستخدم مع سماعة البلوتوث إلى محول USB-C أو USB-A حيث يتضمن جهاز PS5 منفذ USB-C واحد، لذا في حالة إستخدام ذاكرة SSD خارجية أو محرك أقراص خارجي، سيكون على المستخدم تعطيل محول USB-A، أيضاً تأتي بعض المحولات مثل محول البلوتوث Creative BT-W3 مع محول USB-A، أيضاً بعد توفر الملحقات المطلوبة يمكن للمستخدم أن يبدأ في توصيل سماعة البلوتوث بجهاز PS5.

ولبدء التوصيل سيكون على المستخدم إدخال المحول في منفذ PS5، ومن ثم الضغط المطول على زر sync في سماعة البلوتوث والمحول حيث قد يستغرق الإتصال بعض الوقت.

ومن المقرر أن يتم تعريف سماعة البلوتوث في جهاز PS5 كملحق USB للصوتيات،ومن ثم سيتم عرض الإختيارات المتوفرة للصوتيات بشكل كامل على جهاز PS5، على أن تكون صوتيات 3D من بين الإختيارات المتاحة.

أفضل محول بلوتوث USB-C

محول البلوتوث Creative BT-W3

يتوفر محول Creative بتصميم يدعم المستخدم على الوجه الأمثل حيث يأتي محول USB C بتصميم يدعم تجربة صوتية مميزة مع جهاز PS5، كما يدعم الإتصال مباشرة مع منفذ USB C، كما يتوفر أيضاً بمحول USB-A ليدعم الإتصال عبر منفذ USB-A، أيضاً يتميز المحول بميكرفون 3.5مم يدعم الإتصال بالجزء السفلي من ذراع التحكم بالألعاب PS5 DualSense.

أفضل محول بلوتوث USB-A

محول البلوتوث TP-Link

يتميز محول البلوتوث TP-Link USB بمستوى تسعير جيد، كما أنه أحد أفضل محولات البلوتوث USB-A، ويدعم الإتصال بجهاز PS5 عبر منفذ USB-A ومن ثم الإتصال بسماعة البلوتوث.

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