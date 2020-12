DARPA تريد الاستيلاء على الطائرات المسيرة أثناء الطيران

دبي - يزن راشد - لا تزال وكالة مشاريع الأبحاث الدفاعية المتقدمة DARPA تعمل على تطوير مشروع Gremlins، الذي يبدو أنه يقترب من الاستيلاء على الطائرات المسيرة أثناء الطيران.

و DARPA’s Gremlins project, investigating airborne retrieval of unmanned air vehicles, “came within inches” of grabbing the drones in its third flight test. Progress made inspires confidence in the next attempt, which is slated for spring of 2021. https://t.co/YoDnpsvVR9 pic.twitter.com/F27Bivmg42 — DARPA (@DARPA) December 10, 2020 الوكالة إنها كانت على بعد خطوات قليلة من النجاح خلال الجولة الأخيرة من الرحلات التجريبية.

وبدأت سلسلة اختبارات الطيران في أواخر شهر أكتوبر، وكان آخرها قد أُجري في وقت سابق من هذا الشهر، ووفقًا للمسؤولين، كانت الطائرة على بعد إنشات من استعادة الطائرة المسيرة من نوع Gremlins أثناء طيرانها.

ويتضمن المشروع ثلاث طائرات مسيرة من نوع X-61A Gremlins وطائرة C-130، التي، كما تلاحظ DARPA، حاولت استرداد الطائرات المسيرة من خلال الذراع الممتدة، لكن الحركة الديناميكية غير المتوقعة أحبطت المحاولة.

وحلقت كل واحدة من طائرات X-61A Gremlins لأكثر من ساعتين في السلسلة الثالثة من الرحلات التجريبية للتحقق من صحة الأنظمة المختلفة، ومن ضمنها ميزات السلامة وتقنية الطيران المستقلة.

وقامت DARPA بتسع محاولات لالتقاط طائرات X-61A Gremlins باستخدام الذراع الممتدة من طائرة C-130، لكن لم ينجح أي منها.

وقالت الوكالة: إن الحركة النسبية كانت أكثر ديناميكية مما كان متوقعا، وهبطت طائرات X-61A Gremlins بأمان على الأرض.

وقال (سكوت ويرزبانوفسكي) Scott Wierzbanowski، مدير برنامج Gremlins في مكتب DARPA للتكنولوجيا التكتيكية، في بيان: بدت جميع أنظمتنا جيدة أثناء الاختبارات الأرضية، لكن اختبار الطيران هو المكان الذي يحدد كيفية عمل الأشياء.

وتقول الوكالة: إنها تحلل البيانات التي حصلت عليها من الرحلات الجوية وتعمل على التصميمات والنماذج المحدثة، وتخطط لإجراء الجولة الرابعة من الاختبارات في الربيع.

ويهدف مشروع Gremlins إلى إطلاق أربع طائرات مستقلة واستعادتها في غضون 30 دقيقة.

وتعتقد DARPA، التي تعمل على البرنامج منذ عدة سنوات، أن القدرة على تنفيذ مثل هذه العمليات تزيد بشكل كبير من الاستخدامات المحتملة للمركبات الجوية المستقلة في حالات الصراع.

وبالنظر إلى الطائرات المستقلة من طراز X-61A Gremlins قابلة لإعادة الاستخدام، فإنها توفر الأموال العسكرية بعد تشغيلها.

وتتوقع DARPA أن الطائرة المستقلة ستكون قادرة على الطيران 20 مرة قبل استبدالها، ويمكن تجهيزها بعد استعادتها لأداء مهمة أخرى بعد 24 ساعة.