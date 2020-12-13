شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أعمال شغب بمصنع أبل فى الهند بسبب عدم المساواة فى الأجور.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير لموقع Techspot الأمريكى، عن مشاركة العمال فى منشأة إنتاج هواتف أيفون فى الهند فى أعمال شغب جماعية أمس السبت، مما أدى إلى إتلاف الأثاث ووحدات التجميع والسيارات، وفقًا للتقارير المبكرة، يزعم الموظفون فى المصنع - الذى تديره شركة " ويسترون" الشريكة لأبل أنهم لم يحصلوا على الأجور التى وعدوا بها فى البداية.

ويقع المصنع المعنى فى Narasapura ويتم تشغيله بواسطة "ويسترون"، وهى شركة مقرها تايوان تصنع أجهزة أيفون فى المنشأة، ويقال إن غالبية كبيرة من عمال المصنع البالغ عددهم 2000 عامل شاركوا فى أعمال شغب جماعية، والتى تضمنت تدمير وحدات التجميع وإشعال النار فى السيارات.

وسبب النزاع، وفقًا لصحيفةThe Times of India ، هو الأجور، فالموظفين لا يحصلون على الرواتب التى قيل لهم إنهم سيحصلون عليها، إذ قال موظف رفض ذكر اسمه: "بينما تم وعد خريج هندسة بمبلغ 21000 روبية شهريًا، انخفض الراتب إلى 16000 روبية، وبالتالى إلى 12000 روبية فى الأشهر الأخيرة، كما انخفض الراتب الشهرى للخريجين غير الهندسيين إلى 8000 روبية، وانخفض الراتب الذى يتم قيده فى حساباتنا وكان من المحبط رؤية ذلك ".

وظهرت على الإنترنت مقاطع فيديو تظهر العمال وهم يدمرون ممتلكات، وعلى الرغم من أنه من غير المعروف ما إذا كان أى شخص قد تعرض للإصابة أو الهجوم خلال أعمال الشغب.