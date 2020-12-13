شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تضيف مزايا جديدة لتطبيق "مايكروسوفت أوفيس".. اعرف إيه هى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت شركة "جوجل" الأمريكية إضافة عدد من التقنيات الاستثنائية لتطبيق ليس مملوكا لها، بل هو ملك لمنافستها "مايكروسوفت

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، وأوضح تقرير منشور عبر موقع "تايمز نيوز ناو" أن "جوجل" أضافت عددا من الميزات والتقنيات المثيرة لتطبيق "مايكروسوفت أوفيس" الشهير

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وستمكن تلك الميزات الجديدة من جوجل من إمكانية تسهيل فتح وإدارة ملفات "أوفيس" المرسلة عبر البريد الإلكترونى "جى ميل" عن طريق تشغيل المستندات وجداول والعروض التقديمية، وستتيح جوجل للمستخدمين من فتح مستندات "أوفيس" فى محرر مستندات "جوجل" السريع، وسيمكن للمستخدم تغيير اتجاه الصفحة وعمل التعديلات الأساسية بسهولة شديدة.

وسيكون التحديث متاحا لكل من لديه حساب على بريد "جى ميل"، بالإضافة إلى العملاء غير الربحيين من الشركات أو المؤثرين، أو المؤسسات التعليمية.

وقد كشفت مايكروسوفت فى وقت سابق عن إطلاق تطبيق أوفيس جديد يحمل تطبيق وورد وباور بوينت وإكسيل وأكسس فى واجهة واحدة، بعد إتاحة نسخة المعاينة العامة فى نوفمبر من العام الماضى.

وبحسب موقع mspoweruser الأمريكى، فإن هذه الخطوة من مايكروسوفت تقلل من انزعاج المستخدمين من كثرة التطبيقات، حيث سيتيح هذا التطبيق للمستخدمين تدوين الملاحظات بسهولة وبسرعة مع دعم المزامنة مع تطبيق Sticky Notes فى ويندوز 10، فضلا عن مسح للنص فى الصور، بما فى ذلك جداول البيانات، وكذلك قراءة وتوقيع ملفات الـ PDF.