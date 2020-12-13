شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كبسولة فضاء صينية تحمل صخور القمر فى طريقها للعودة إلى الأرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت كبسولة فضاء صينية جمعت أول صخور للقمر منذ أكثر من أربعة عقود، فى رحلتها نحو العودة إلى الأرض، إذ قالت إدارة الفضاء الوطنية الصينية فى منشور على وسائل التواصل الاجتماعى إن المسبار القمرى Chang’e 5 ، الذى كان يدور حول القمر لمدة أسبوع تقريبًا، أطلق أربعة محركات لمدة 22 دقيقة تقريبًا للخروج من مدار القمر.

ووفقا لموقع ABC new الأمريكى، هبطت مركبة الهبوط بالمسبار على سطح القمر فى وقت سابق من هذا الشهر بالقرب من مونس رومكر، وهى منطقة يعتقد أنها كانت موقعًا لنشاط بركانى قديم، وجمعت حوالى 2 كيلوجرام (4.4 رطل) من العينات.

من المتوقع أن تهبط كبسولة العودة فى شمال الصين فى منطقة منجوليا الداخلية بعد انفصالها عن بقية المركبة الفضائية، وستكون المادة القمرية هى الأولى التى أعيدت منذ مسبار Luna 24 التابع للاتحاد السوفيتى فى عام 1976.

تم الحصول على الصخور وغيرها من الحطام القمرى عن طريق الحفر فى قشرة القمر والجرف مباشرة من السطح، وقد تكون أصغر بمليارات من تلك التى أعادتها البعثات الأمريكية والسوفياتية السابقة، وربما تقدم رؤى حول تاريخ القمر وتاريخ الأجسام الأخرى فى النظام الشمسي.

وأنشأت الصين مختبرات لتحليل العينات من حيث العمر والتركيب، ومن المتوقع أيضًا مشاركة بعضها مع دول أخرى، كما حدث مع مئات الكيلوجرامات التى أعادتها الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى السابق.

ولدى برنامج الفضاء الصينى سلسلة من المهمات الطموحة قيد التنفيذ، بما فى ذلك مسبار فى طريقه إلى المريخ، كما أن الخطط المستقبلية تدعو لإعادة إنسان إلى القمر وربما إلى قاعدة قمرية دائمة، وتقوم الصين أيضًا ببناء محطة فضائية لبدء التشغيل فى وقت مبكر من عام 2022.