تكنولوجيا: إعلان تشويقي جديد من Realme يوضح تصميم ساعة Watch S Pro الذكية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت شركة Realme إعلان تشويقي جديد على تويتر، يوضح تصميم ساعتها الذكية المرتقبة Watch S Pro، التي تنطلق قريباً بشاشة AMOLED بتصميم دائري.
كانت شركة Realme قد قدمت ساعة Watch S الذكية خلال الشهر الماضي، واليوم تستعد الشركة لإطلاق إصدار Pro، حيث رصدت الساعة بالفعل في تسريبات مؤخراً، كما كشفت الشركة عن نموذج للساعة الذكية في إعلان تشويقي نشر على تويتر.
وتنطلق ساعة Watch S Pro الذكية بشاشة AMOLED بخاصية اللمس وتصميم دائري، كما تضم ساعة Watch S Pro اثنان من الأزرار في الإطار، بينما تقدم الشركة سوارة الساعة من تصاميم ومواد مختلفة.
ومن المتوقع أن تأتي ساعة Watch S Pro الذكية بتحسينات في عمر البطارية مع ترقية عن الإصدار السابق من الشركة، لذا نترقب الإعلان الرسمي خلال الفترة القادمة.
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