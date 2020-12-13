شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: iPhone 13 لن يتعرض لأى تأخير وسيتم إطلاقه وفق جدول زمنى منتظم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واجهت شركة آبل العديد من التحديات فى عملية تطوير وتصنيع نسخ iPhone 12 فى عام 2020 بسبب جائحة COVID-19 ، مما دفع الشركة إلى إطلاق هواتف iPhone الجديدة على مرحلتين، أما بالنسبة لعام 2021، ستكون الشركة قادرة على إطلاق هواتف iPhone 13 وفقًا لجدول زمنى منتظم، كما يقول المحلل الموثوق Ming-Chi Kuo.

فى مذكرة جديدة حصل عليها اليوم موقع 9to5Mac ، صرح Kuo أن جدول الإنتاج الضخم لجهاز iPhone 13 سيكون مشابه لهواتف أيفون السابقة قبل إطلاق أيفون 12، وهذا يعنى أنه يمكننا توقع توفر جميع نسخ iPhone 13 بحلول سبتمبر 2021 دون تأخير.

ولم تتمكن أبل هذا العام من تقديم جميع نسخ iPhone 12 الجديدة فى وقت واحد، حيث أثرت جائحة COVID-19 على المصانع المرتبطة بالشركة فى جميع أنحاء العالم وحتى الإنتاج الداخلى للجهاز فى مقر شركة أبل، نظرًا لأن معظم الموظفين كانوا يعملون من منازلهم.

بينما تم الإعلان عن iPhone 12 و iPhone 12 Pro وإطلاقهما فى المتاجر فى أكتوبر، وصل iPhone 12 mini و iPhone 12 Pro Max إلى المتاجر فى نوفمبر بإمدادات محدودة.

وأوضح Kuo أيضًا إنه ليس لديه مخاوف بشأن انخفاض توقعات الشحن لشريحة A14 التى تنتجها TSMC فى الربع الثانى من عام 2021 مقارنة بالربع الأول من عام 2021، وأكد المحلل إن هذا الانخفاض "موسمى" ومتوقع حيث سيبدأ TSMC فى تحويل خط الإنتاج الخاص به لتطوير الشريحة الجديدة، وهى شريحة A15 التى ستجهز لهواتف iPhone 13.