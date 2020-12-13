شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ابتكار جهاز ذكى يساعد على التباعد الاجتماعى للحد من انتشار كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتدى موظفو شركة إيطالية جهاز يهتز ويصدر أصواتًا "مزعجة" إذا اقتربوا من بعضهم البعض، حيث أضافت شركة IK Multimedia، المعروفة بصنع الميكروفونات وتوصيل القيثارات بالهواتف الذكية، الأجهزة القابلة للارتداء المتعلقة بوباء كورونا إلى مجموعة منتجاتها.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يستخدم الرئيس التنفيذي إنريكو إيوري الأجهزة لموظفيه في إيطاليا والولايات المتحدة، وكلهم يروجون للأساور ومشابك الأحزمة والأسهم لغرس توصية التباعد الاجتماعي للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتعد Safe Spacer هي أداة صغيرة مربعة الشكل تم تصميمها بتقنية النطاق العريض للغاية والتي وفقًا للشركة أكثر دقة من البلوتوث بعشر مرات، ويمكن وضع الجهاز في حالات مختلفة بما في ذلك الساعة والفانوس وسلسلة المفاتيح.



جهاز كورونا

قال إيوري، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة IK Multimedia، "ليس لدينا تفشي، ولم يكن لدينا حالات داخلية"، مضيفا "والخبر السار هو أن الناس يظلون منفصلين".

يتميز الجهاز بعلامة هوية فريدة وذاكرة مدمجة لربطها اختياريًا بأسماء العمال لتتبع جهات الاتصال غير المقصودة.

يمكن استرداد البيانات المجمعة بواسطة S-Charger أثناء الشحن، أو لاسلكيًا عبر وحدة الوصول الاختيارية S-Bridge UWB، ويمكن وضعها في مواقع استراتيجية لقراءة البيانات من أجهزة Safe Spacer مع اقتراب المستخدمين، مما يلغي قوائم انتظار الموظفين الطويلة لتنزيل بيانات أجهزتهم. ويمكن لكل من S-Bridge وS-Charger الاتصال بأي كمبيوتر عبر USB، وسيقوم برنامج Safe Spacer باستخراج هذه البيانات للمراجعة.

تتيح الخيارات الإضافية لمزامنة البيانات من نقاط وصول متعددة للشركات تجميع جميع بياناتها في السحابة، أو دمجها في أنظمة المؤسسة الحالية.

ويذكر أن IK Multimedia هي واحدة من العديد من الشركات التي تصمم الأجهزة القابلة للارتداء للمساعدة في الحد من انتشار فيروس كورونا.