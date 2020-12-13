فاطمة أيت طالب - دبي - أخبار ديسمبر 13, 2020 190 هاتف سامسونج #GalaxyS21 القادم سيحصل على غلاف حماية رسمي مع منفذ لحفظ قلم S-pen???? مع تزايد التقارير عن دعم أجهزة Galaxy S21 لقلم S Pen أكدت تقارير من متاجر ألمانية على وجود أغلفة رسمية من السيليكون ستدعم منفذ خاص لوضع القلم كخيار اضافي مع وجود خيارات الأغلفة التقليدية الأخرى.

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