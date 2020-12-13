شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. كيفية استخدام تأثير "الشاشة الخضراء" على تيك توك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زادت شعبية الخلفيات الافتراضية مع تزايد عدد الأشخاص الذين يتجهون إلى مكالمات الفيديو ووسائل التواصل للتفاعل الاجتماعى، ولهذا السبب، عندما تستخدم تطبيق الوسائط الاجتماعية تيك توك، الذي شهد أكثر من ملياري عملية تنزيل، قد ترغب في تحقيق أقصى استفادة من وجود الكاميرا من خلال دمج خلفية مخصصة.

ووفقا لما ذكره موقع "business insider"، يمكنك فعل ذلك تمامًا باستخدام تأثير "الشاشة الخضراء" لتطبيق الفيديو، وإليك كيفية جعل تيك توك على هذا الوضع.

1. افتح تطبيق تيك توك على جهازك المحمول.

• إذا لم يكن لديك تيك توك بالفعل، فيمكنك تنزيله من Apple App Store أو Google Play Store.

2. اضغط على علامة الجمع "+" في منتصف صف الخيارات السفلي.

3. اضغط على "تأثيرات" على يسار زر "تسجيل" الأحمر.

4. اضغط على "شاشة خضراء" بجوار فئتي "جديد" و"شائع".

5. قم بتحميل صورتك عن طريق الضغط على رمز علامة الجمع "+"، وحدد الصورة أو الفيديو، أو اختر من مكتبة الخلفيات في تيك توك.

يمكنك الآن تجربة أنواع مختلفة من الشاشات الخضراء، بما في ذلك تلك التي لديك فيها ميزات الواقع المعزز.