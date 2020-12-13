ناسا تستأنف تدريبات العودة إلى القمر بمشاركة 18 رائد فضاء

كتبت أسماء لمنور في الأحد 13 ديسمبر 2020 06:12 صباحاً - منذ 6 ثواني

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” ، عن استئناف برنامجها التدريبي “أرتميس” الذي يهدف للهبوط مرة أخرى على سطح القمر، وفقا لما نقلت وكالة “أسوشييتد برس”.

وحددت ناسا 18 رائد فضاء سيباشرون التدريبات ضمن البرنامج ، وسيتم اختيار رجل، وامرأة ستكون الأولى من بنات جنسها التي تضع قدمها على القمر، من ضمن المجموعة التي تشكل النساء نصفها.

وقدم نائب الرئيس الأميركي، مايك بنس، رواد فضاء ناسا الـ18 هذا الأسبوع خلال اجتماعه الأخير كرئيس للمجلس الوطني للفضاء.

وتم إعلان المجموعة في مركز كينيدي للفضاء، الواقع في ولاية فلوريدا، أسفل صاروخ ساتورن 5، الذي شارك في برنامج أبولو في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي.

وقال بنس إن الرجل الأخير من بين 12 شخص ساروا على سطح القمر، القائد لمركبة أبولو 17 حينها، جين سيرنان، لم يرغب برؤية شيء سوى إزالة كلمة “الأخير” من لقبه.

ومشى سيرنان على سطح القمر في منتصف ديسمبر 1972.

وأكد مدير ناسا، جيم بريدنشتاين، أن مزيدا من رواد الفضاء سينضمون إلى المجموعة التي تعمل على تدريبات الهبوط على القمر.

ووضعت ناسا لنفسها هدفا بالهبوط على سطح القمر مرة أخرى بحلول عام 2024.

وتعتبر المجموعة التي اختارتها ناسا شابة إلى حد ما، معظمهم في الثلاثينيات والأربعينيات من عمرهم، ويبلغ سن أكبرهم 55 عاما، أما أصغرهم فهو لا يتجاوز 32 عاما.