شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل توقف تطبيق Music Memos.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة أبل، أنها ستوقف دعم تطبيق Music Memos الخاص بها وبالنسبة للمستخدمين الذين يعتمدون على هذا التطبيق، قامت الشركة بطرح تحديث يسمح لهم بتصدير تسجيلاتهم إلى تطبيق Voice Memos، وقالت أبل في مستند دعم، "لن يتم تحديث تطبيق Music Memos بعد إصدار Music Memos 1.0.7، ولن تتمكن من تنزيله بعد 1 مارس 2021".

وبحسب موقع gadgetsnow الأمريكى، فإذا كان لديك أيفون يعمل بنظام iOS 14 أو iPad مع iPadOS 14، يمكنك الاستمرار في استخدام مذكرات الموسيقى، وإذا سبق لك تنزيل التطبيق، فلا يزال بإمكانك الوصول إليه من سجل شراء App Store، ولكن يجب عليك تصدير تسجيلات المذكرات الموسيقية الخاصة بك إلى مكتبة المذكرات الصوتية الخاصة بك للتأكد من الاحتفاظ بكل تسجيلاتك.

وقالت الشركة " بمجرد قيام المستخدمين بتصدير جميع تسجيلات المذكرات الموسيقية الخاصة بهم إلى المذكرات الصوتية، ستظهر تسجيلاتهم في المذكرات الصوتية في مجلد بعنوان "مذكرات الموسيقى"، "إذا واجهت خطأ أثناء التصدير، فقد تحتاج إلى تفريغ مساحة على جهازك أو الانتظار حتى انتهاء تحديث تسجيلات المذكرات الموسيقية من iCloud ".

على جانب آخر، لا يظهر فيروس كورونا أي علامات على التباطؤ على الرغم من ظهور بعض الأخبار الإيجابية حول اللقاحات، وفي مثل هذا السيناريو، يكون العمل عن بُعد أو العمل من المنزل هو الخيار الافتراضي للعديد من الشركات، فوفقًا لتقرير صادر عن بلومبيرج، ليس لدى شركة أبل أي خطط لاستدعاء غالبية الموظفين إلى المكاتب حتى يونيو 2021.

وبحسب ما ورد، أخبر الرئيس التنفيذي لشركة أبل، تيم كوك، الموظفين في اجتماع المدينة الافتراضي حول تمديد العمل عن بُعد، وشدد على أنه بينما لا يمكن استبدال التعاون وجهًا لوجه، يمكن إنجاز العمل عن بُعد دون التأثير على النتائج، وقال "لا يوجد بديل للتعاون وجهاً لوجه، لكننا تعلمنا الكثير أيضًا حول كيفية إنجاز عملنا خارج المكتب دون التضحية بالإنتاجية أو النتائج".