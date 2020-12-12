تكنولوجيا: ZTE تطلق شاحن ثلاثي المنافذ بتقنية الشحن السريع وقدرة 65W بسعر 23 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة ZTE شاحن gallium nitride بمنافذ ثلاثية وقدرة 65W، والذي يتميز بتقنية الشحن السريع، ويتوفر بسعر 23 دولار فقط.

يرتكز تصميم شاحن ZTE 65W GaN على دبوس يدعم الطي بزواية 90 درجة، مع ثلاثة من المنافذ تدعم تقنية الشحن السريع، كما تدعم المنافذ الثلاثة الشحن في نفس الوقت.

ويمكن لاثنان من منافذ الشحن USB C أن تدعم الشحن بقدرة 65W، بينما يدعم منفذ USB-A الثالث الأجهزة بقدرة شحن 30W مع تقنية الشحن السريع، كما يأتي شاحن ZTE 65W GaN بعدد ثمانية من معايير الحماية، ويدعم بروتوكولات الشحن التي تشمل QC3.0\PPS\SCP\FCP\AFC.

أيضاً يمكن لشاحن ZTE 65W GaN أن يدعم شحن الهواتف الذكية، وأجهزة الحاسب، وأيضاً الأجهزة اللوحية في نفس الوقت، ويتوفر الشاحن بسعر 23 دولار فقط.

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