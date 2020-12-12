تكنولوجيا: أول الصور الحية لهاتف وان بلس القادم OnePlus 9 5G

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رصدت أول الصور الحية لهاتف وان بلس القادم OnePlus 9 5G على موقع PhoneArena الذي إستعرض تصميم الهاتف من أكثر من جهة.

يظهر هاتف OnePlus 9 5G في الصور الحية بتصميم مميز باللون الفضي، مع وحدة كاميرة خلفية تحاكي تصميم الكاميرة في هواتف Oppo، حيث يظهر اثنان من المستشعرات بحجم أكبر، مع مستشعر ثالث صغير الحجم، وفلاش LED.

كما تكشف وحدة الكاميرة الخلفية عن علامة”Ultra Shot” في نموذج هاتف OnePlus 9 5G الأول قبل الإنتاج الضخم، حيث من المتوقع أن يتم تغيير العلامة التجارية على وحدة الكاميرة بمواصفات الكاميرة عند الإنتاج النهائي.

أيضاً لا يظهر شعار OnePlus في الجهة الخلفية لنموذج هاتف OnePlus 9 5G بنفس ملامح تصميم شعار وان بلس الأصلي، حيث تعمل علامة Never Settle التجارية على إنشاء شعارات مخصصة للنماذج الأولية من الهواتف الذكية.

وتكشف صورة أخرى عن تصميم هاتف OnePlus 9 5G من الجهة الأمامية، حيث يتميز بشاشة مسطحة بحجم 6.55 إنش، وتصميم ثقب الشاشة للكاميرة الأمامية في الجانب الأيسر من الشاشة، كما تؤكد الصور على تصميم نحيف لحواف الشاشة.

أيضاً تم تأكيد دعم هاتف OnePlus 9 5G لمعدل تحديث 120Hz في الشاشة، مع دعم محتوى HDR، كما تدعم الشاشة دقة عرض 2400 في 1080 بيكسل أو Full-HD بلس، أيضاً يأتي الهاتف بأبعاد 20:9.

ومن المقرر أن يأتي هاتف OnePlus 9 بتصميم معدني من الألومنيوم من الجهة الخلفية، بينما يضم الجزء العلوي من إطار الهاتف ميكرفون، ويأتي الجزء السفلي بمنفذ USB-C، ومكبر صوتيات، مع فتحة SIM، ومن المتوقع أن يدعم الهاتف معايير مقاومة الماء.

ويأتي زر التحكم في مستوى الصوتيات في الجانب الأيسر من إطار الهاتف، بينما يأتي الزر الرئيسي في الجانب الأيمن من إطار الهاتف، كما يدعم هاتف OnePlus 9 5G رقاقة معالج Snapdragon 888، مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت، ونظام تشغيل Android 11.

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