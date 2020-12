تويتر تخطط لإغلاق تطبيق البث المباشر Periscope

دبي - يزن راشد - Periscope’s shutdown is likely due to the acquisition of @Squad, which said to contribute to the audio, video and conversations areas of Twitter https://t.co/aQpGAeCmkH — Jane Manchun Wong (@wongmjane) December 11, 2020 التعليمات البرمجية الموجودة في تطبيق منصة تويتر إلى أن تطبيق البث المباشر للفيديو Periscope قد يتجه إلى التقاعد، حيث يبدو أن تويتر تريد تسهيل خدماتها.

وأضافت منصة تويتر عددًا من خدمات الفيديو داخل تطبيقها، حيث قدمت Twitter Live، وأطلقت حديثًا Fleets؛ حتى يتمكن المستخدمون من مشاركة المزيد من الوسائط المتحركة.

ولا يزال التاريخ والتفاصيل الأخرى غير معروفة، لكن هناك سطر في التعليمات البرمجية لتطبيق تويتر يشير إلى رابط للإشعار بإيقاف تشغيل Periscope.

ولا توجد معلومات حول عملية الإيقاف في التعليمات البرمجية للإصدار الذي يمكن الحصول عليه حاليًا من تطبيق Persicope.

ويشترك التطبيقان في بعض التعليمات البرمجية، وهناك تكامل بين التطبيقين المملوكين لشركة تويتر، وإذا تم تنفيذ ذلك السطر البرمجي، فإن ذلك يعني تقاعد التطبيق الذي استمر لمدة خمس سنوات.

وطور (كايفون بيكبور) Kayvon Beykpour و (جو برنشتاين) Joe Bernstein تطبيق Periscope للبث المباشر لنظامي التشغيل أندرويد و iOS.

واستحوذت تويتر على Periscope قبل إطلاقه رسميًا في عام 2015، وذلك ضمن جهودها لدخول مجال الفيديو، وتحديدًا الفيديو المباشر.

وجاءت تلك الخطوة بالتزامن مع تحول تويتر إلى منصة لشركات الإعلام والمواطنين الصحفيين والأشخاص الذين يريدون نشر الخبر على نطاق واسع حول ما يفكرون فيه أو يفعلونه.

وكانت تويتر تتطلع في ذلك الوقت إلى وقف النمو الهائل لتطبيق Meerkat، فيما سلك Periscope مسارًا مختلفًا بصفته جزءًا من تويتر منذ بداية حياته.

وظل التطبيق مستقلاً، لكن فريقه، ومؤسسه (كايفون بيكبور) Kayvon Beykpour، أصبحا جزءًا أساسيًا من فريق تطوير منتجات تويتر.

وأصبحت الميزة المركزية لتطبيق Periscope هي أنه غدا جزءًا أصليًا من تطبيق تويتر Twitter Live، وروّجت تويتر لمحتوى Twitter Live، وليس محتوى Periscope.

واتخذت التطبيقات الاجتماعية الرائدة الأخرى، مثل: إنستاجرام وفيسبوك، طريقًا مشابهًا، حيث قدمت ميزات الفيديو المباشر بصفتها جزءًا مضمنًا من منصتها، بدلاً من طرحها بصفتها تطبيقًا مستقلًا.

وكان تطبيق Vine هو تطبيق الفيديو القصير الشهير الذي استحوذت عليه تويتر، ونما التطبيق بشكل جيد لفترة من الوقت، لكن تويتر أغلقته بعد ذلك للتركيز على Periscope.

وتشير تصنيفات AppAnnie إلى أن Periscope من بين أفضل 100 تطبيق للشبكات الاجتماعية في معظم الأسواق.