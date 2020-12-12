شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه تقنية HDR فى عرض الفيديوهات والصور؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت منصة يوتيوب لبث الفيديوهات على دعم البث الحي لمحتوى الفيديو بتقنية HDR، وكانت المنصة قد قدمت دعم تقنية HDR في التطبيق للمرة الأولى خلال عام 2016، إلا أن دعم التقنية اقتصر على المحتوى المسجل مسبقاً فقط، لكن الشركة قررت مؤخرا أن تتوسع في دعم تقنية HDR في البث المباشر، لكن هذا قد يجعلنا نتساءل حول ماهية هذ التقنية وما هي مميزاتها؟

- تقنية HDR

هي اختصار لجملة "High Dynamic Range"، وهي تقنية مخصصة للألوان وزيادة وضوحها وسطوعها، إذ تدعم الكاميرات وكاميرا الهاتف لالتقاط صور ذات جودة عالية والتقليل من الأخطاء فى الصورة، وقد تم تطويرها لتدعم شاشات التليفزيون وخاصية الـ4k، حيث تعطى حدة ووضوح للألوان ما يجعلها تبدو وكأنها أقرب للحقيقة ولا تتأثر بالضوء الخارجى كضوء الشمس، كما يتخطى تأثير تقنية HDR دقة الـ4k، فهى تزيد من سطوع الشاشة ليصل إلى 1000 nts ليجعل الأمر أكثر واقعية والألوان أكثر تباينًا.

أنواع تقنية HDR:

هناك نوعين من هذه التقنية وهما HDR10 وDolby Vision، وإليك الفرق بينهم:

HDR10: هى الأكثر انتشارًا فى الفترة الأخيرة، وتدعم حتى 4000 nts من سطوع الشاشة، وهى أرخص ثمنًا من التقنية الأخرى بجانب أنها مفتوحة المصدر ويمكن استخدامها مجانًا.

Dolby Vision: هى أكثر دقة وحدة وسطوع للألوان، حيث تصل درجة سطوعها إلى 10الآف nts، على الرغم من ذلك فإنها ليست منتشرة نظرًا لأنها ذات ثمن عالى مقارنةً بالـHDR10.