أكثر 5 ألعاب بحثا على الإنترنت لعام 2020

مع اقتراب نهاية العام ، كشفت غوغل عن 5 ألعاب هي الأكثر بحثا على الإنترنت لعام 2020 على مستوى دول العالم، والنتائج كانت متوقعة بالنسبة للمهتمين أو حتى على الأقل من لديهم خلفية بسيطة عن عالم الألعاب.

ونشر موقع ”paudal“، المراكز الخمسة الأولى للألعاب الأكثر بحثا على محرك غوغل للعام الحالي، وهي بالترتيب بدءا من المركز الأول للخامس:

Among Us، Fall Guys، Valuing، Genshin Impact والجزء الثاني من The Last of Us.

صدرت اللعبة الحائزة على المركز الأول Among Us في 15 يونيو لعام 2018، وهي متاحة على أنظمة أندرويد ومايكروسوفت وويندوز وIOS، وهي من أنماط الألعاب الجماعية التي يستطيع من 4 لـ10 أشخاص الاشتراك فيها.

أما المركز الثاني، فحصلت عليه لعبة Fall Guys، التي صدرت منذ 5 أشهر، تحديدا في 4 آب/ أغسطس لعام 2020، وهي أيضا من الألعاب الجماعية ومستوحاة من ألعاب السباقات مثل محاربي النينجا.

وحصلت لعبة Valuing Riot Games على المركز الثالث، وهي التي أطلقتها شركة ريوت غميز لألعاب الفيديو، وتفوقت على لعبة League of Legends، وهي اللعبة الأشهر للشركة.

أما المركز الرابع فحصلت عليه لعبة Genshin Impact، وهي لعبة قتالية جماعية يصل المشاركون فيها لعدد 4 أفراد، وصدرت في 28 من شهر أيلول/ سبتمبر للعام الحالي.

وفي المركز الأخير حلت لعبة The Last of Us بجزئها الثاني، وهي لعبة تجمع بين الرعب والأكشن، والتي صدرت في الـ19 من شهر يونيو لعام 2020.