تكنولوجيا: صور حية جديدة لهاتف شاومي المرتقب Mi 11

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستمر التسريبات في الكشف عن تفاصيل جديدة حول سلسلة Mi 11 القادمة من شاومي، ومن جديد يظهر هاتف Mi 11 في صور حية قبل الإعلان الرسمي المرتقب.

تقدم شاومي قريباً كلاً من هاتفي Mi 11 وMi 11 Pro، ولقد سلطت التسريبات السابقة الضوء على تصميم اللوحة الأمامية لهاتف Mi 11، واليوم يظهر الهاتف في صور حية توضح تفاصيل الكاميرة الرئيسية للهاتف.

ويختلف ترتيب الكاميرة الخلفية في الإصدر الرئيسي Mi 11 عن التسريبات المصورة السابقة لحافظة الهاتف، إلا أن تصميم الكاميرة يظهر بشكل جديد ومتطور، حيث يختلف موضع الكاميرة الرئيسية في هاتف Mi 11، كما يتبنى بعض من لمحات تصميم الكاميرة في Mi 10 Ultra.

يذكر أن التسريبات التي جاءت حتى الآن لم تقدم الكثير من التفاصيل حول مواصفات Mi 11 وMi 11 Pro، إلا أن التصميم الخارجي للإصدارات الجديدة رصد في العديد من التسريبات حتى الآن.

ولقد كشفت التسريبات التي جاءت حتى الآن عن أن شاشة Mi 11 Pro تأتي بجودة عرض QHD بلس، ومعدل تحديث 120Hz، كما تشير التوقعات إلى أن الهاتف يضم مستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 50 ميجا بيكسل، مع مستشعر telephoto بدقة 12 ميجا بيكسل.

كما يدعم الهاتف تقنية MEMC، مع تحسينات في تقنية الذكاء الإصطناعي في HDR، كما تشير التوقعات إلى أن الكاميرة المميزة بدقة 12 ميجا بيكسل هي كاميرة periscope.

أيضاً من المقرر أن تكون سلسلة Mi 11 هي الإصدارات الأولى التي تنطلق للأسواق برقاقة معالج Snapdragon 888، كما تشير التسريبات إلى أن البطارية في هاتفي Mi 11 وMi 11 Pro تصل إلى قدرة 5000 mAh، ويدعم كلا الهاتفين تقنية الشحن السريع بقدرة 55W.

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