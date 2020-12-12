الأرصاد تحذر : طقس مضطرب من الأحد إلى الأربعاء

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد سوف تتعرض لموجة من حالة عدم الاستقرار خلال الـ 72 ساعة القادمة، من الأحد حتى الأربعاء المقبل الموافق 16 ديسمبر، وستشهد ارتفاعا درجات حرارة وأمطار غزيرة ورياح على محافظات الجمهورية.

الأحد 13 ديسمبر

- ارتفاع في درجات الحرارة على معظم الأنحاء لتكون أعلى من المعدلات الطبيعية بقيم تتراوح من 3 لـ 4 درجات مئوية، يصاحب ذلك أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية.

- نشاط للرياح والرمال المثارة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية.

الأثنين 14 ديسمبر

- انخفاض في درجات الحرارة على معظم الأنحاء بقيم تتراوح ما بين 3 لـ 4 درجات مئوية لتعود إلى معدلاتها الطبيعية، ويكون هناك أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية.

- أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحري وخليج العقبة، يصاحب نشاط للرياح والرمال المثارة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية واضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

الثلاثاء 15 ديسمبر

- انخفاض أخر في درجات الحرارة على معظم الأنحاء لتكون أقل من معدلاتها الطبيعية بقيم تتراوح من 2 لـ 3 درجات مئوية، وأمطار متوسطة إلى غزيرة رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية.

- أمطار متوسطة على مناطق من الوجه البحري ومدن القناة، ونشاط للرياح والرمال المثارة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وسيناء مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية واضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

الأربعاء 16 ديسمبر

- أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية، وأمطار متوسطة على مناطق السواحل الشمالية الغربية.

- أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من الوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد ومناطق من جنوب سيناء.

وعن القاهرة الكبرى

من المنتظر أن تشهد القاهرة الكبرى حالة من عدة الاستقرار في الأحوال الجوية، طبقا للآتي:

الأحد 13 ديسمبر

ارتفاع في درجات الحرارة لتكون أعلى من المعدلات الطبيعية بقيم تتراوح ما بين 3 لـ 4 درجات مئوية، ونشاط للرياح والرمال المثارة على بعض المناطق مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية.

الأثنين 14 ديسمبر

- انخفاض في درجات الحرارة بقيم تتراوح ما بين 3 لـ 4 درجات مئوية لتعود إلى معدلاتها الطبيعية، ونشاط للرياح المثارة للرمال على بعض المناطق مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية.

الثلاثاء 15 ديسمبر

- انخفاض آخر في درجات الحرارة لتكون أقل من معدلاتها الطبيعية بقيم تتراوح ما بين 2 لـ 3 درجات مئوية ونشاط رياح ورمال مثارة على بعض المناطق مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية، أما يوم الأربعاء يكون هناك أمطار متوسطة على بعض المناطق.

من المتوقع أن يتراوح متوسط درجات الحرارة خلال هذه الفترة، على القاهرة والوجه البحري العظمى 27 والصغرى 13، السواحل الشمالية 25 للعظمى والصغرى 13، جنوب سيناء للعظمى 29 للعظمى والصغرى 15، شمال الصعيد 30 للعظمى والصغرى 10، جنوب الصعيد 33 للعظمى والصغرى 11.