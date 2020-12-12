كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة nubia لإطلاق إصدار جديد من الهواتف المخصصة للألعاب خلال الفترة القادمة بعنوان Red Magic 6، ولقد رصد الهاتف في مقطع فيديو بتصميم كهربي شفاف من الجهة الخلفية.
ينطلق هاتف Red Magic 6 المخصص للألعاب خلال الفترة القادمة من nubia، ولقد كشفت التسريبات التي جاءت مؤخراً عن تصميم كهربي سفاف من الجهة الخلفية، حيث يظهر التصميم الشفاف عند النقر على زر في الإطار الجانبي للهاتف.
ومن المقرر أن تبدأ الجهة الخلفية بالسطوع وإظهار التصميم الشفاف لهاتف Red Magic 6، كما تظهر اللوحة الخلفية الشفافة المروحة الخاصة بتبريد الهاتف، بينما يحاكي الجزء الأخر من تصميم Red Magic 6 الإصدار السابق Red Magic 5G.
يذكر أن nubia قد أكدت في وقت سابق على أن سلسلة Z ستأتي برقاقة معالج Snapdragon 888، كما تدعم الرقاقة سلسلة Red Magic المخصصة للألعاب لاحقاً، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول الجيل القادم من هواتف nubia المخصصة للألعاب.
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كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: تسريبات تكشف عن تصميم هاتف الألعاب Red Magic 6 القادم من nubia لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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