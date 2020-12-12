تكنولوجيا: مقطع فيديو يستعرض تصميم هاتف سامسونج المرتقب Galaxy S21 Plus 5G

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رصد اليوم مقطع فيديو على قناة Random Stuff 2 على منصة اليوتيوب، والذي قدم نظرة حية على تصميم هاتف Galaxy S21 Plus 5G الذي يظهر في مقطع الفيديو قيد التشغيل.

إستعرضت التسريبات المصورة ومقاطع الفيديو المسربة حتى الآن تصميم ثلاثي الأبعاد لسلسلة Galaxy S21، واليوم يظهر هاتف Galaxy S21 Plus 5G في وحدة نشطة بالفعل تكشف عن نظرة واقعية لتصميم هذا الإصدار.

يكشف مقطع الفيديو عن تصميم Galaxy S21 Plus 5G الذي يتميز بحوف نحيفة جداً، إلا أن مقطع الفيديو يظهر الشاشة بألوان مشبعة، حيث تشير التسريبات إلى أن السبب في ذلك يعود إلى أن هذا النموذج الأولى قبل الإنتاج الضخم والنهائي للوحدات الجديدة، أيضاً تشير التوقعات إلى أن هذه الوحدة لن تدعم تشغيل البرامج النهائية.

من جانب أخر يؤكد مقطع الفيديو على أن هاتف Galaxy S21 Plus 5G يأتي بآداء مميز في البطارية، حيث إستمر عمر الشحن حتى يوم كامل، كما تؤكد إختبارات Geekbench 5 على أن الهاتف يضم رقاقة معالج Snapdragon 888، حيث حقق الهاتف 1115 نقطة في آداء الأنوية الأحادية، و3326 نقطة في الأنوية المتعددة، ومن المتوقع أن تأتي الوحدة النهائية بآداء أفضل.

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